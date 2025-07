Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Motorradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 26-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagspätnachmittag in der Alten Hauptstraße in Hausen am Andelsbach zugezogen. Gegen 17.30 Uhr wollte ein 64-jähriger Pkw-Lenker von der Fabrikstraße kommend die Hauptstraße geradeaus queren und übersah dabei den in Richtung Schwäblishausen fahrenden und vorfahrtsberechtigten Motorradlenker. Durch die folgende Kollision stürzte der 26-Jährige und verletzte sich leicht, verzichtete aber auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro. Ob eine leichte Alkoholisierung des 64-jährigen Autofahrers für den Unfallhergang mitursächlich gewesen sein könnte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Diesem wurde daher im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Krauchenwies/Meßkirch

Verkehrspolizei zieht überladene Fahrzeuge aus dem Verkehr

In zwei Fällen haben Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen am Dienstag deutlich überladene Fahrzeuge gestoppt. Gegen 10.30 Uhr wurde in Krauchenwies ein Kleintransporter angehalten, der bereits durch eine deutliche Einfederung der Hinterachse auffiel. Bei einer Wiegung des Fahrzeugs, das Handwerksmaschinen und Baustoffe geladen hatte, wurde eine Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse um über 1,6 Tonnen, das entspricht rund 45 %, festgestellt. Der 35-jährige Betroffene musste einen Teil des Transportguts ausladen, bevor er seine Weiterfahrt fortsetzen durfte. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ebenso gegen den Fahrzeughalter, der die Fahrt unter diesen Umständen zuließ. Gegen 12.15 Uhr wurde bei Göggingen ein Pkw mit Autotransport-Anhänger kontrolliert, auf welchem ein Neuwagen transportiert wurde. Hier wurde bei einer Wiegung einerseits eine Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse um rund 600 kg, das entspricht etwa 13 %, festgestellt, andererseits war die zulässige Anhängelast um über 800 kg, das entspricht rund 40 %, überschritten. Nachdem bei einer folgenden Überprüfung des Anhängers durch einen Sachverständigen zudem noch mehrere teils erhebliche Mängel beanstandet wurden, durfte der 70-jährige Betroffene die Fahrt nicht mehr fortsetzen. Auch er gelangt wegen der Ordnungswidrigkeiten entsprechend zur Anzeige.

Bad Saulgau

Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Ein bislang unbekannter Motorrollerfahrer ist am Dienstagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Eine Streifenwagenbesatzung war kurz vor 20.30 Uhr im Bereich des Kirchplatzes auf den Motorroller aufmerksam geworden, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Beim Erkennen des Polizeifahrzeugs gab der Unbekannte Gas und flüchtete durch die Dreikönigsgasse und die Kaiserstraße, teils auf der Gegenfahrspur, und ohne Rücksicht auf möglichen Verkehr im Kreuzungsbereich zur Schützenstraße. Durch einen Fußweg im Bereich der Oberamteistraße entkam der Fahrer schließlich, nachdem der Streifenwagen hier nicht mehr folgen konnte. Der Lenker des silber/schwarzen Motorrollers wird als etwa 14 bis 16 Jahre alt, hager, mit braunen Haaren, schwarzer Brille und schwarzem Helm beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen grauen Pulli. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise zum Fahrer und zum Zweirad.

Bad Saulgau

Drei Fahrzeuge in Auffahrunfall verwickelt

Eine Leichtverletzte und drei beschädigte Fahrzeuge hat ein Auffahrunfall am Dienstagspätnachmittag in der Bronnenstraße gefordert. Gegen 17.45 Uhr musste der 57-jährige Lenker eines BMW verkehrsbedingt anhalten. Während der nachfolgende 32-jährige Lenker eines weiteren BMW dies noch rechtzeitig erkannte, fuhr der 38-jährige Fahrer eines Ford als Letzter in der Reihe so wuchtig auf, dass er alle drei Fahrzeuge aufeinander schob. Durch die Kollision wurde die 51-jährige Beifahrerin im mittleren Wagen leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den drei beteiligten Fahrzeugen, die fahrbereit blieben, entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 17.000 Euro.

Aach-Linz

Betrunkener im Ausnahmezustand

Offenbar in einem alkholbedingten und psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 36-Jähriger befunden, der am frühen Dienstagmorgen in der Straße "Ennerbach" negativ aufgefallen ist. Der Mann klingelte an mehreren Häusern sturm und gab wahrheitswidrig an, dass es in der Nähe brennen würde. Durch einen Zeugen wurde daraufhin sogar der Notruf gewählt, obwohl tatsächlich keinerlei Schadensereignis vorlag. In einem weiteren Fall gab er vor, dass eine Frau in der Nachbarschaft ihre Kinder schlagen würde und Hilfe benötige. Durch eine hinzugerufene Polizeistreife konnte der 36-Jährige schließlich angetroffen werden, er verhielt sich den Beamten gegenüber sehr ungehalten. Nach fortgesetzten Beleidigungen, die er aussprach, sollte er zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich verbal und körperlich und musste schließlich von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt werden. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens in Verbindung mit einem Atemalkoholwert von annähernd zwei Promille wurde er schließlich in eine Fachklinik gebracht. Der 36-Jährige gelangt nun unter anderem wegen Missbrauchs von Notrufen, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige.

