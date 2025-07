Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage hat Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei am Montagabend zu einem Seniorenheim in die Josefinenstraße alarmiert. Wie sich schnell herausstellte, war auf einem Herd Essen vergessen worden, woraufhin dieses zu schmoren begann und die leichte Rauchentwicklung den Rauchmelder auslöste. Ein offenes Feuer und Verletzte gab es nicht, es dürfte nur geringer Sachschaden entstanden sein.

Sigmaringen

In der Innenstadt randaliert - Zeugen gesucht

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und deutlich alkoholisiert hat ein 28-Jähriger am Montagmittag in der Innenstadt randaliert. Kurz nach 13 Uhr schlug der Mann in der Fürst-Wilhelm-Straße zunächst mit der Faust gegen eine Schaufensterscheibe und anschließend gegen einen Pkw. Dessen Fahrerin fuhr offenbar deutlich eingeschüchtert davon. Im weiteren Verlauf stieß der 28-Jährige ein Werbeschild um und beschädigte es dadurch. Weiter trat er gegen ein weiteres Schaufenster, schlug vor einem Hotel abermals auf einen geparkten Pkw ein und warf mehrere Blumenkübel um. Der mit über 1,7 Promille deutlich Alkoholisierte wurde von der Polizei schließlich am Karlsplatz in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Zustands in eine Fachklinik gebracht. Während des Transports beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen den Randalierer wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Augenzeugen der Geschehnisse und insbesondere die Fahrerin des angegangenen Pkw. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Offenbar beim Rangieren hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagvormittag einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Platzstraße abgestellten Ford gestreift. Dadurch wurde der Pkw am hinteren rechten Eck beschädigt. Ohne sich um den Sachschaden von rund 4.000 Euro zu kümmern, beging der Verursacher Unfallflucht. Möglicherweise handelte es sich der Spurenlage nach beim benutzten Fahrzeug um einen Klein-Lkw oder einen Wagen mit Anhänger. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Hohentengen

Auf dem Silofest verletzt - Zeugen gesucht

Bereits am zurückliegenden Freitag ist es am späten Abend auf dem "Silofest" in Ölkofen zu einem Vorfall gekommen, der nun strafrechtliche Ermittlungen nach sich zieht und zu dem das Polizeirevier Bad Saulgau Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Mann soll in offenbar deutlich betrunkenem Zustand mehrere Frauen angesprochen haben, die Kontaktversuche seien aber ohne Erfolg geblieben. Hierbei habe gegen 23.45 Uhr im Bereich einer Toilette auch eine 17-Jährige den Annäherungsversuch des Mannes abgewiesen. Offenbar aus Frust darüber habe der Unbekannte daraufhin die Toilettentür zugeschlagen und dabei, mutmaßlich unbeabsichtigt, eine Hand der Jugendlichen so stark dazwischen eingeklemmt, dass diese sich erhebliche Verletzungen an zwei Fingern zuzog, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Mann, der als etwa 28 bis 30 Jahre alt, rund 170 cm groß und mit schwäbischem Dialekt beschrieben wird. Er war sonnengebräunt, hatte dunkelbraune Haare mit leichten Wellen, schwarze Steck-Ohrringe und trug an dem Abend ein rotes Shirt, kurze blaue Jeans und eine Bauchtasche über die Schulter. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Denkingen

Missglücktes Überholmanöver führt zu Sachschaden

Glücklicherweise nur Sachschaden ist bei einem missglückten Überholmanöver am Montagvormittag auf der L 201 zwischen Pfullendorf und Denkingen entstanden. Gegen 9 Uhr überholte der 18-jährige Lenker eines Nissan in Richtung Denkingen fahrend einen Schulbus und übersah dabei offenbar, dass Gegenverkehr kam. Dieser musste abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Nissan scherte knapp vor dem Bus wieder ein und streifte dabei dessen vorderes Eck. Dadurch geriet der Pkw ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. An dem Wagen entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich, die Höhe des Schadens am Bus ist derzeit nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun gegen den 18-Jährigen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und behielt seinen Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig ein.

