Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Sicherheitslandung - Passagierflugzeug landet nach Rauchmeldung in Friedrichshafen

Friedrichshagen / Bodenseekreis (ots)

Ein Passagierflugzeug, das auf dem Weg von Belgrad nach Zürich war, musste am Montagvormittag aufgrund eines möglichen Zwischenfalls an Bord eine Sicherheitslandung durchführen. Nach einer Meldung über möglichen Rauch im Flugzeug reagierte die Crew umgehend und wurde zur außerplanmäßigen Landung nach Friedrichshafen geleitet. Die Maschine vom Typ A220-300 mit rund 120 Personen an Bord landete gegen 11.25 Uhr ohne Zwischenfälle auf dem Friedrichshafener Flughafen. Die Passagiere und Crewmitglieder konnten das Flugzeug selbständig und geordnet über die Fluggasttreppen verlassen.

Der Flughafen war zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine Notlandung vorbereitet. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei standen für einen möglichen Notfall bereit.

Die Passagiere wurden am Boden von den Einsatzkräften betreut. Eine Passagierin wurde aufgrund einer Panikattacke leicht verletzt und ambulant versorgt.

Was genau die Ursache für die Meldung an Bord war und ob es tatsächlich zu einer Rauchentwicklung kam, müssen nun weitere Untersuchungen ergeben.

Die Weiterreise zum ursprünglich geplanten Zielflughafen erfolgte mit organisierten Bussen.

Während des Einsatzes kam es rund um den Flughafen zu zahlreichen Sperrungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell