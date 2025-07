Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Frei- und Seebad Fischbach - Polizei sucht Zeugen

Mit brachialer Gewalt sind Unbekannte in der Nacht auf Montag in das Fischbacher Frei- und Seebad eingebrochen. Sie hebelten Türen auf und waren dabei offenbar auf der Suche nach Bargeld. Den bisherigen Ermittlungen zufolge brachen sie einen Tresor mit einem technischen Gerät auf, entnahmen den Inhalt und stahlen einen weiteren Tresor im Ganzen. Der oder die Täter richteten bei der Tat erheblichen Sachschaden an. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von etwaigen Zeugen, die zwischen Sonntagabend 21.30 Uhr und Montagmorgen 7.30 Uhr im dortigen Bereich auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden sind, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Friedrichshafen

Verdeck aufgeschlitzt und Fahrzeugteile gestohlen

Auf Fahrzeugteile hatte es ein Dieb am Sonntag auf dem Parkplatz des Fischbacher Frei- und Seebads abgesehen. Zwischen 1 Uhr und 11 Uhr schlitzte der Täter das Verdeck eines geparkten Porsche-Cabrio auf und verschaffte sich so Zugang zum Fahrzeuginneren. Dort baute er ein Navigationsradio aus der Mittelkonsole fachmännisch aus und stahl dieses samt der Verdeck-Persenning und der Hutablage. Der Diebstahl-Schaden wird auf mehrere hundert Euro, der Sachschaden auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Nach Parkrempler geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 17.10 Uhr und 17.30 Uhr bei einem Parkrempler auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Klausenburger Straße Sachschaden verursacht. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden am Citroen C1 in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verantwortliche davon. Den bisherigen Inforationen zufolge dürfte der Verursacher mit einem roten Klein- oder Mittelklassewagen unterwegs gewesen sein. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Autos stoßen zusammen

Rund 10.000 Euro Gesamtsachschaden entstand am Samstag gegen 17.15 Uhr beim wuchtigen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Alten Nußdorfer Straße. Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr rückwärts aus einer Parklücke heraus und übersah dabei einen herannahenden Wagen. Die 76-jährige Lenkerin des Mercedes erkannte die Gefahr mutmaßlich aufgrund tiefstehender Sonne nicht rechtzeitig, woraufhin es zum Unfall kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Überlingen

Auto aufgebrochen

Ein Pkw-Fenster eingeworfen und Wertsachen aus dem Fahrzeuginneren gestohlen hat ein Dieb am Sonntag gegen 15 Uhr in der Schlachthausstraße gegenüber der Feuerwehr. Der Unbekannte flüchtete mit Gegenständen im Wert von rund 100 Euro und ließ am Renault Sachschaden zurück. Die Polizei Überlingen ermittelt und nimmt Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

