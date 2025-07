Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Meßkirch

Brand eines Mehrfamilienhauses

Am frühen Samstagabend um18:24 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle Bodensee / Oberschwaben ein Brand eines Mehrfamilienhauses in der Kanalstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stand das 2. Und 3. OG sowie der Dachstuhl in Vollbrand und die Feuerwehr befand sich bereits beim Löschen des Gebäudes. Die 11 Bewohner hatten das Mehrfamilienhaus bereits unverletzt verlassen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Nach ersten Ermittlungen brach der Brand im 2. OG aus, was den Brand verursacht hat ist bislang nicht bekannt und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Während der Löscharbeiten war die Innenstadt von Meßkirch führ mehrere Stunden gesperrt. Des Weiteren wurde ein Nachbargebäude in der Grabenstraße durch den Rauch und die Löscharbeiten beschädigt. An den Gebäuden entstand ein Gesamtschaden von ca. 500.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 100 und der Rettungsdienst mit 14 Einsatzkräften aus der Region vor Ort. Die Stadt Meßkirch sorgte noch während des Brandes für die Unterbringung der Bewohner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell