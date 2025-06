POL-PIROK: Wohnmobil nach Unfallflucht gesucht

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Otterberger Straße, im Bereich oberhalb des Kindergartens, ein PKW gestohlen. Das Fahrzeug, ein anthrazitfarbener Audi S8 mit KL-Kennzeichen, war über Nacht auf einem Stellplatz vor dem Einfamilienhaus geparkt. Am nächsten Morgen stellten die Geschädigten fest, dass das Auto nicht mehr da ist. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-13312 an die Kriminalpolizei in ...

mehr