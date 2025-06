Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Kraftfahrzeugdiebstahl

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Otterberger Straße, im Bereich oberhalb des Kindergartens, ein PKW gestohlen. Das Fahrzeug, ein anthrazitfarbener Audi S8 mit KL-Kennzeichen, war über Nacht auf einem Stellplatz vor dem Einfamilienhaus geparkt. Am nächsten Morgen stellten die Geschädigten fest, dass das Auto nicht mehr da ist.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-13312 an die Kriminalpolizei in Kaiserslautern oder an die Polizei in Rockenhausen unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 erbeten. |ank

