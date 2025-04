Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Scheibe eingeschlagen - Handtasche aus PKW gestohlen

Limburgerhof (ots)

Am Montagmittag, den 21.04.2025, in der Zeit von 13:35 Uhr - 13:45 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die linke Seitenscheibe eines PKW auf dem Friedhofsparkplatz eingeschlagen. Die Täter entwendeten hierbei eine auf dem Sitz liegende Handtasche, in welcher sich unter anderem ein Geldbeutel mit ca. 160 EUR Bargeld befand. Durch die Geschädigte konnte ein auffälliger schwarzer Cupra mit Münchener Kennzeichen festgestellt werden. Der Fahrer dieses Fahrzeuges wird wie folgt beschrieben: - ca. 1,80m - Bartträger - mittleren Alters Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

