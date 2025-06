POL-PIROK: PKW auf Wanderparkplatz aufgebrochen

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots) - In der Zeit von Donnerstagmorgen bis Donnerstagnachmittag kam es im Industriegebiet Lohnsfeld/Winnweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in der Industriestraße am rechten Fahrbahnrand geparkter grauer Seat Ibiza mit KIB-Kennzeichen wurde auf der Fahrerseite, wahrscheinlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug, erheblich an der Frontstoßstange und am vorderen Kotflügel beschädigt. ...

