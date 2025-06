Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Donnerstagmorgen bis Donnerstagnachmittag kam es im Industriegebiet Lohnsfeld/Winnweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in der Industriestraße am rechten Fahrbahnrand geparkter grauer Seat Ibiza mit KIB-Kennzeichen wurde auf der Fahrerseite, wahrscheinlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug, erheblich an der Frontstoßstange und am vorderen Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell