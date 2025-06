Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Schulwegkontrolle

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstag, zwischen 12:30 und 13:40 Uhr, wurde in der Schulstraße mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde eine gemeinsame Schulwegkontrolle im Bereich der Maria-Montessori-Grundschule und der Albert-Schweitzer-Realschule plus durchgeführt.

Hierbei wurden mehrere Verstöße gegen das absolute Halteverbot im Bereich der Bushaltestelle, ein nicht vorschriftsmäßig gesichertes Kind sowie ein nicht mitgeführter Führerschein festgestellt und beanstandet. Weiterhin wurden verkehrserzieherische Gespräche mit Eltern hinsichtlich der Sicherheit ihrer Kinder auf dem Schulweg geführt. |ank

