Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Meßkirch-Leitishofen

Strohballenfigur brennt lichterloh

In der Nacht von Freitag auf Samstag, wurde gegen 01:20 Uhr der Brand mehrerer Strohballen gemeldet. Diese waren in Form zweier Figuren als Blickfang und Werbung anlässlich des Dorf-Musik-Fests in Menningen bereits vor mehreren Tagen an der B311 am Ortsausgang in Richtung Meßkirch aufgestellt worden. Zum Ablöschen der brennenden Strohballen setzte die Feuerwehr schweres Gerät, unter anderem in Form eines Radladers ein, der die Figuren umstieß, um die Löscharbeiten zu erleichtern. Der entstandene Sachschaden an den Strohballen kann bislang nicht genau beziffert werden. Ebenso liegt die Brandursache noch im Unklaren. Sie ist Gegenstand der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Autofahrerin fährt in Baustelle und beleidigt Polizeibeamte

Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr meldete ein Passant, dass die Fahrerin eines Toyota in der Gorheimer Straße eine Baustellenabsperrung umgefahren habe. Die Fahrerin soll betrunken sein und er habe die Weiterfahrt der Frau vorerst unterbunden. Vor Ort bestätigte sich für die Polizeibeamten augenscheinlich der Verdacht, dass die 43-jährige Frau erheblich dem Alkohol zugesprochen haben dürfte. An der Baustellenabsperrung entstand kein Sachschaden, sie konnte unbeschadet wieder aufgestellt werden. Die Fahrerin musste sich folgend einer Blutentnahme unterziehen und den Beamten ihren ukrainischen Führerschein übergeben. Sie darf bis auf Weiteres keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr im öffentlichen Verkehrsraum führen. Zudem behielten die Beamten den Autoschlüssel der Frau zur Verhinderung weiterer Fahrten vorübergehend ein. Die Frau beleidigte die Beamten während der polizeilichen Maßnahmen mehrfach mit Worten und eindeutigen Gesten. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell