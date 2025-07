Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen-Kluftern

Traktorbrand

Schlimmeres verhindert hat der 78-jährige Traktorbesitzer, als er am Freitagabend kurz nach 23 Uhr seinen brennenden Traktor in seinem Schuppen in der Markdorfer Straße feststellte. Umgehend schleppte er den brennenden Traktor mittels eines weiteren Traktors aus dem Schuppen und verhinderte so, dass der Fahrzeugbrand auf das Gebäude übergreifen konnte. Am Traktor entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sowohl der 78-jährige, als auch seine 3 Jahre jüngere Ehefrau atmeten bei der Rettungsaktion Rauchgase ein und mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr war mit 11 Fahrzeugen und 33 Personen im Einsatz. Sie hatten den Brand des Traktors schnell im Griff und abgelöscht. Die polizeilichen Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache dauern an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell