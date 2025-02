Polizei Hamburg

POL-HH: 250204-1. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf nach Explosion in Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots)

Zeit: 04.02.2025, 04:31 Uhr

Ort: Hamburg-Wandsbek, Ahrensburger Straße

Am Dienstagmorgen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Explosion in einem ehemaligen Imbiss in Hamburg-Wandsbek. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Schnellrestaurants im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einer Explosion. Ein Feuer breitete sich nicht aus. Das Haus wurde beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar.

Umgehend alarmierte Einsatzkräfte evakuierten die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses und brachten diese zunächst in Notunterkünfte unter. Personen wurden nicht verletzt.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen am Tatort, welche nun vom Landeskriminalamt für Branddelikte (LKA 45) geführt werden. Darüber hinaus wurden ein Statiker sowie das GasNetz Hamburg für die Ermittlungen hinzugezogen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang relevante Beobachtungen gemacht haben, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell