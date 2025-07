PP Ravensburg: Nach Brand vom 19.06.25 - Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Zwei Streifenwagen bei Verkehrsunfall beschädigt Drei beschädigte Fahrzeuge, davon zwei Streifenwagen, und einen Gesamtsachschaden von rund 60.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am heutigen Freitagmorgen am Leopoldsplatz. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge waren gegen 9 Uhr zwei Streifenfahrzeuge des Polizeireviers Sigmaringen auf der Antonstraße in ...

