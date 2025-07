Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mit Messer bedroht und Geld gefordert

Offenbar mit einem Messer bedroht wurde ein 62-jähriger Mann von einem Unbekannten am späten Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Riedleparkstraße. Zeugenangaben zufolge habe der Täter das erheblich alkoholisierte Opfer auf Höhe der Wendelgardstraße angegangen und unter Vorzeigen eines Messers Geld von diesem gefordert. Nachdem der 62-Jährige kein Geld aushändigte, soll er von dem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Der Täter, der als etwa 180 cm groß und von kräftiger Statur, glatzköpfig und tätowiert beschrieben wird und zur Tatzeit schwarz gekleidet war, habe sich danach in Richtung Wendelgardstraße entfernt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung und bittet weitere Zeugen der Auseinandersetzung oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Radfahrerin kollidiert mit Fußgänger und verletzt sich

Mit einem 53-jährigen Fußgänger ist eine 66-jährige Fahrradfahrerin am Mittwochabend in der Unteren Seestraße kollidiert. Kurz nach 18 Uhr kreuzte der Fußgänger die Fahrbahn, woraufhin die Radfahrerin mit diesem zusammenstieß und zu Fall kam. Hierdurch zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste vom alarmierten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Überlingen

Brennenden Laubhaufen gelöscht

Abermals musste die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand nahe des Waldspielplatzes ausrücken. Am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr meldeten Zeugen einen kleinen Laubhaufen, der weitab der eingerichteten Grillstellen offenbar mutwillig in Brand gesteckt worden war. Das Feuer konnte von den Wehrleuten schnell gelöscht werden. Aufgrund des grundsätzlich bestehenden Verbots von offenem Feuer im Wald hat das Polizeirevier Überlingen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Zeugen oder Personen, die Hinweise zu möglichen Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass, ungeachtet des allgemeinen Verbots, durch die derzeitige Trockenheit eine erhebliche Waldbrandgefahr besteht und schon kleine Feuer geeignet sein können, sich innerhalb kürzester Zeit auszubreiten und unkontrollierbar zu werden. Offene Feuer sind daher unbedingt zu unterlassen.

Uhldingen-Mühlhofen

Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 68-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Hauptstraße in Mühlhofen zugezogen. Beim Wechsel vom Radweg auf die Fahrbahn kollidierte der Radfahrer gegen 15.30 Uhr mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw und kam zu Fall. Aufgrund der dabei erlittenen Kopfverletzungen wurde der 68-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Uhldingen-Mühlhofen

Auf Bitcoin-Betrug hereingefallen

Mehrere zehntausend Euro hat ein 78-jähriger Mann in den zurückliegenden Wochen an Betrüger verloren. Der Geschädigte fiel im Internet auf ein gefälschtes Video herein, in welchem ein bekannter deutscher Talkmaster offenbar eine Bitcoin-Anlage bewarb. Der Senior gab in gutem Glauben seine Bankdaten telefonisch an eine angebliche Mitarbeiterin der kontaktierten Investment-Firma weiter und wähnte sich sicher, nachdem er anfänglich einen stetigen Gewinnzuwachs auf einer offenbar gefälschten Onlinebanking-Seite verfolgen konnte. Erst als er von seinem eigentlichen Konto bei der Hausbank Geld abheben wollte und dabei feststellte, dass dieses zwischenzeitlich komplett leergeräumt war, flog der Schwindel auf. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen bandenmäßigen Betrugs, eine Rückholung des Geldes scheint jedoch aussichtslos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell