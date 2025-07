Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Ordnungsamt und Polizei führen Fahrradkontrollen durch

Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Ravensburg und das Polizeipräsidium Ravensburg haben in den vergangenen zwei Wochen Fahrradkontrollen durchgeführt. Im Jahr 2024 hat das Polizeipräsidium Ravensburg einen deutlichen Anstieg von Verkehrsunfällen unter der Beteiligung von Rad- und Pedelec-Fahrern im Vergleich zum Jahr 2023 verzeichnet. Darüber hinaus haben sich im zurückliegenden Ein-Jahres-Zeitraum im Landkreis Ravensburg 419 Fahrraddiebstähle mit einem Gesamtschaden von 313.563 Euro ereignet - davon wurden 105 in der Ravensburger Innenstadt begangen. Ziel der Aktion war einerseits die Verringerung der Unfallzahlen unter Beteiligung von Radfahrern als auch die Reduzierung von Fahrraddiebstählen. Im Rahmen der Kontrolle wurden daher Verkehrsverstöße, insbesondere im Bereich des Marienplatzes, geahndet, wo Radfahrer in der Vergangenheit häufig Verkehrsverbote missachtet und die Schrittgeschwindigkeit nicht eingehalten haben. Knapp 250 Radfahrer und E-Scooter-Fahrer wurden von den Beamten gestoppt. Rund ein Viertel dieser Zweiradnutzer müssen ein Verwarngeld bezahlen, weil sie trotz Verbots gefahren sind, statt zu Schieben. Gut 30 Radler waren schneller als die erlaubte Schrittgeschwindigkeit und über 20 E-Scooter-Fahrer fuhren unerlaubterweise durch die Fußgängerzone. Zwei Personen wurden zur Kasse gebeten, weil sie mit Kopfhörern unterwegs waren, wodurch deren Gehör beeinträchtigt war. Drei Zweiradnutzer standen unter Drogen und mussten die Polizisten zur Blutentnahme begleiten. Alle drei müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Ein Radfahrer leistete bei den weiteren Maßnahmen Widerstand gegen die Polizisten und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Im Rahmen der Kontrollen erwischten die Beamten eine Person, die mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Ergänzend zu den Kontrollen gaben Beamte des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg Tipps rund um die richtige Sicherung von Fahrrädern, um Diebstähle zu vermeiden.

Ravensburg

Ballenpresse gerät in Brand

Eine Strohballenpresse ist am Mittwochnachmittag gleich zweimal in Brand geraten. Ein Lohnunternehmen war kurz nach 16 Uhr bei Taldorf auf einem Feld damit beschäftigt, ein Feld abzuernten. Mutmaßlich durch ein loses Metallteil erhitzte die Presse und fing Feuer. Die Flammen griffen auf das Feld über. Sowohl die Ballenpresse als auch das brennende Feld wurden von den Arbeitern und einem Landwirt umgehend gelöscht. Rund eine Stunde später geriet die Ballenpresse während ihrer weiteren Nutzung erneut in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und über 20 Wehrleuten am Brandort eingesetzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

Ravensburg

Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Auf dem Parkplatz des Flappachbads hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntagnachmittag einen Audi zerkratzt. Der Wagen war zwischen 14.40 Uhr und 19 Uhr dort abgestellt. In diesem Zeitraum zerkratzte der Unbekannte die linke Seite des Audi mit einem spitzen Gegenstand, der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Aulendorf

Kollision während Überholvorgang

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der L 285 ereignet hat. Ein 63 Jahre alter Volvo-Fahrer überholte einen vorausfahrenden 32-jährigen VW-Fahrer zwischen Aulendorf und Reute. Dieser bog jedoch, als der Volvo auf seiner Höhe war, unvermittelt nach links ab. Dabei kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der 32-Jährige und eine 67 Jahre alte Mitfahrerin im Volvo verletzt wurden. Der Volvo wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in ein angrenzendes Feld geschleudert. Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Um die erheblich beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

Kißlegg

Fahrerflucht

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch an einem VW Golf verursacht hat. Der Wagen war zwischen 7.30 Uhr und 17.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Parkstraße abgestellt, wo er von dem Unbekannten auf der Fahrerseite gestreift wurde. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug.

Wolfegg

Alkoholisierter Fahrer begeht Unfallflucht

Nach einem missglückten Ausparkmanöver auf dem Parkplatz eines Discounters in der Alttanner Straße musste ein 72-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Der Senior wurde am Mittwoch gegen 19.30 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie er mit seinem Pkw beim Ausparken gegen einen BMW stieß. Ohne sich um die Schadensregulierung des Schadens in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der 72-Jährige davon. Die Zeugen verständigten die Polizei, die den Senior an der Halteranschrift antraf. Da von dem Mann deutlicher Alkoholgeruch ausging und ein Test einen Wert von 1,3 Promille ergab, musste der 72-Jährige in einem Krankenhaus zwei Blutproben abgeben. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Leutkirch

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Mittwoch einen BMW beschädigt, der zwischen 7.55 Uhr und 9.20 Uhr in der Löwengasse abgestellt war. Der Unbekannte touchierte den Wagen hinten rechts und fuhr im Anschluss weg, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell