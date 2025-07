Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Kressbronn

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 28-jähriger Pkw-Lenker, der am späten Mittwochabend von einer Polizeistreife in Kressbronn kontrolliert wurde. Ein bei ihm durchgeführter Vortest ergab einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille, weswegen sich der Mann eine Blutprobe entnehmen und sein Fahrzeug stehen lassen musste. Sein Führerschein wurde einbehalten, der 28-Jährige gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Überlingen/Meersburg

Trunkenheitsfahrten

In zwei Fällen haben Polizeistreifen am Mittwochabend bzw. in der Nacht zum Donnerstag Verkehrsteilnehmende kontrolliert, die unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs waren. Gegen 18.30 Uhr wurde der 30-jährige Lenker eines E-Scooters in Überlingen angehalten und zeigte entsprechende Verdachtsmomente. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 0,6 Promille. Gegen 0.30 Uhr wurde ein 40-jähriger Pkw-Lenker in Meersburg überprüft, bei diesem ergab ein Atemalkoholtest schließlich einen Wert von über 0,8 Promille. Beide Betroffenen durften ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen und müssen nun jeweils mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Frickingen

Motorrollerfahrer nach Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt hat sich der 55-jährige Lenker eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Einmündung der L 205 in die K 7785 zwischen Rickenbach und Lippertsreute. Der Zweiradlenker übersah von Rickenbach kommend beim Einfahren in die Einmündung gegen 22.30 Uhr offenbar den von links kommenden und in Richtung Frickingen fahrenden, vorfahrtsberechtigten Pkw einer 18-Jährigen. Durch die folgende Kollision stürzte der 55-Jährige und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.500 Euro.

Deggenhausertal

Sachschaden nach Überholunfall

Glücklicherweise nur Sachschaden ist bei einem Unfall im Zuge eines missglückten Überholmanövers am Mittwochnachmittag auf der L 204 zwischen Wittenhofen und Roggenbeuren entstanden. Gegen 14 Uhr wollte der 62-jährige Lenker eines Kleintransporters einen vor ihm fahrenden Traktor mit angehängter Ballenpresse überholen und übersah dabei offenbar, dass Gegenverkehr kommt. Er streifte daraufhin zunächst die Ballenpresse und im weiteren Verlauf auch den entgegenkommenden Seat. Alle drei Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt, der Gesamtsachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

