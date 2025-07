Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag an einem Chrysler verursacht, der auf dem Kiesparkplatz in der Landesbahnstraße abgestellt war. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte zwischen 13 Uhr und 18.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck des Chryslers stieß. In der Folge fuhr der Unfallverursacher weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Meßkirch

Verpuffung in Wohnhaus

Zu einer sogenannten Fettbrandverpuffung ist es am Dienstag gegen 21 Uhr in einem Wohnhaus in der Ziegelbühlstraße gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein 58-jähriger Bewohner mit der Zubereitung eines Essens beschäftigt, als sich das Fett in der Pfanne entzündete. Geistesgegenwärtig versuchte der Mann, das Feuer mit einem nassen Handtuch abzudecken. Da das Wasser schlagartig verdampfte, kam es zu der Verpuffung. Der 58-Jährige sowie weitere Hausbewohner blieben glücklicherweise unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen anrückte, räumte das Mehrfamilienhaus und lüftete die betroffene Wohnung im Anschluss. Die Wohnräume des 58-Jährigen waren vorübergehend nicht mehr bewohnbar, die weiteren Hausbewohner konnten wenig später in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Krauchenwies

Vorrang missachtet - Unfall

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 12 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Inzigkofen und Göggingen gefordert. Ein 48 Jahre alter Audi-Fahrer war in Richtung Göggingen unterwegs und wollte nach links auf die Kreisstraße in Richtung Ablach abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines 57-jährigen VW-Lenkers, der ordnungsgemäß in Richtung Inzigkofen fuhr. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrzeuglenker sowie der Beifahrer im Audi jeweils leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Fahrer in Krankenhäuser, der 23 Jahre alte Beifahrer im Audi begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen am Unfallort eingesetzt.

Pfullendorf

Hungriger Dieb stiehlt Kasse und Tiefkühlpizza

Von Hunger geplagt dürfte ein bislang unbekannter Täter gewesen sein, der am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr in einem Selbstbedienungsladen in der Straße "Steingrube" zwei Pizzen und eine Bargeldkasse gestohlen hat. Laut einer Videoaufzeichnung hebelte der Unbekannte die befestigte Kasse gewaltsam ab und entwendete diese. Beim Verlassen des Ladens nahm der Dieb zwei Pizzen aus der Gefriertruhe und suchte das Weite. Gelohnt haben dürfte sich der Diebstahl allerdings nicht: in der Kasse befand sich lediglich ein einstelliger Euro-Betrag. Der Unbekannte war mit einem schwarzen Kapuzenshirt, grauen Hosen und schwarzen Sneakers mit weißen Streifen bekleidet. Hinweise zum Täter nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Illmensee

Unbekannter entwendet Carbon-Rennrad

In einem nur 45-minütigen Zeitraum hat ein Dieb am Montag ein Carbon-Rennrad gestohlen, das am Metallzaun der Grundschule angekettet war. Während der Besitzer des rund 4.000 Euro teuren Fahrrads zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr im Illmensee schwamm, knackte der Unbekannte das Schloss und entwendete das Rennrad des Herstellers Cannondale. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise zu dem Diebstahl.

