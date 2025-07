Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Gartenhütte gerät in Brand - ein Verletzter

Beim Brand einer Gartenhütte im St.-Magdalena-Ring ist am Montag kurz nach 17 Uhr eine Person leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein 50-Jähriger damit beschäftigt, Unkraut mittels eines Bunsenbrenners zu entfernen. Dabei fing die unmittelbar daneben befindliche Gartenhütte Feuer und brannte vollständig ab. Ein 35-jähriger Anwohner erlitt durch Rauchgas leichte Verletzungen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte durch ihren Löschangriff ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindern. Die Fassade des Hauses sowie ein Anbau zwischen der Gartenhütte und dem Wohnhaus wurden jedoch ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro beziffert. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Ravensburg

Einbrecher unterwegs

Auf Bares hatten es Einbrecher abgesehen, die am vergangenen Wochenende in einem Waschpark in der Ganterhofstraße eingebrochen haben. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Kassenraum und plünderten eine dort befindliche Geldkasse sowie einen Tresor, in denen sich jeweils Bargeld befand. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die insbesondere im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Die Ermittler schließen nicht aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen bei Autowaschanlagen in Weingarten und Bad Waldsee am frühen Sonntagmorgen besteht (wir berichteten).

Berg

Lkw-Fahrer beschädigt beim Abbiegen Fahrzeug und fährt weiter

Ermittlungen wegen Fahrerflucht hat das Polizeirevier Weingarten gegen einen noch unbekannten Lkw-Fahrer eingeleitet, der am Montag gegen 7.30 Uhr am Übergang von der B 30 auf die B 32 einen VW beschädigt hat. Der Unbekannte ordnete sich auf der linken Abbiegespur in Richtung Weingarten ein, bog dann allerdings bei Grünlicht ordnungswidrig nach rechts ab. Dabei streifte er den VW Eos eines 28-Jährigen, der sich ordnungsgemäß auf der rechten Abbiegespur befand. Am VW entstand dadurch Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Nach dem Streifvorgang fuhr der Unbekannte in Richtung Weingarten weiter. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei den Ermittlern zu melden.

Altshausen

Unbekannter prallt gegen Garagentor

Gegen ein Garagentor in der Michel-Buck-Straße ist ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am frühen Samstagmorgen geprallt und hat sich im Anschluss aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro zu kümmern. Anwohner nahmen gegen 4.30 Uhr ein lautes Geräusch wahr, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass sich der Unfall zu diesem Zeitpunkt ereignet hat. Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Aulendorf

Pedelec-Fahrerin prallt gegen Bordstein und wird schwer verletzt

Mehrere Knochenbrüche hat sich eine 63-jährige Pedelec-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 10 Uhr in der Zollenreuter Straße zugezogen. Die Frau prallte mit ihrem Pedelec offenbar gegen einen Bordstein und stürzte in der Folge. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Verletzte in eine Klinik. Der Sachschaden am Pedelec fiel gering aus.

Isny

Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Über 2,5 Promille hat ein Alkoholtest bei einem 60 Jahre alten Pedelec-Fahrer ergeben, der am Montag kurz vor 22 Uhr auf dem Radweg entlang der B 12 zwischen Schweinebach und Dorenwaid gestürzt ist. Durch den Sturz zog der Mann sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste der 60-Jährige in einem Krankenhaus Blut abgeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Aichstetten

Auffahrunfall führt zu stundenlanger Sperrung der A 96

Bei einem Auffahrunfall auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Aitrach ist am Montag kurz nach 17 Uhr ein Mensch schwer verletzt worden. Der 36-jährige BMW-Fahrer prallte aus noch ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit in das LKW-Heck eines ordnungsgemäß auf der rechten Fahrspur fahrenden 45-Jährigen. Durch die wuchtige Kollision drehte sich der BMW um die eigene Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung an der Mittelleitplanke zum Stehen. Der 36-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von der Freiwilligen Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Am Heck des Lkw wurde die hydraulische Hebebühne beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die Autobahn bis gegen 23 Uhr in Fahrtrichtung München gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell