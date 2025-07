Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Zwei Leichtverletzte und vier beschädigte Fahrzeuge forderte ein Auffahrunfall am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Zeppelinstraße. Nachdem drei hintereinanderfahrende Pkw verkehrsbedingt angehalten hatten, erkannte der 55-jährige Lenker eines Peugeot die Situation offenbar zu spät und fuhr so wuchtig auf, dass er alle Fahrzeuge aufeinander schob. Nach derzeitigem Stand zogen sich hierdurch der Unfallverursacher und eine weitere Pkw-Lenkerin leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der insgesamt an den vier Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Fahrzeug mutwillig beschädigt

Offenbar mutwillig hat ein unbekannter Täter ein im Weidenring geparktes Fahrzeug beschädigt. Im Zeitraum zwischen Sonntagspätnachmittag und Montagnachmittag zerkratzte der Unbekannte die gesamte Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand und richtete dadurch entsprechenden Sachschaden an. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Friedrichshafen

Fensterscheibe an Sporthalle beschädigt

Mutmaßlich mittels eines Steinwurfs hat ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe der Brunnisachhalle in Unterlottenweiler beschädigt und dabei Sachschaden von rund 2.500 Euro verursacht. Die Tatzeit dürfte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen der zurückliegenden Woche gelegen haben. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07545/1700 um Hinweise zur Identität des Täters.

Meckenbeuren-Lochbrücke

Motorradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich der 48-jährige Lenker einer Harley-Davidson bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 30 kurz nach dem Seewald zugezogen. Der 18-jährige Fahrer eines Audi wollte gegen 15.30 Uhr von einem Tankstellengelände nach links in Richtung Lochbrücke ausfahren und übersah dabei offenbar den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Zweiradlenker. Durch die folgende Kollision wurde der 48-Jährige auf die Motorhaube abgeworfen und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, der geschätzte Gesamtsachschaden beträgt rund 35.000 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Streit in Lebensmittelmarkt

Offenbar mit einem Unbekannten in Streit geraten ist ein 38-Jähriger am Montagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt im Reismühlenweg. Nach dem Disput, dessen Grund noch nicht bekannt ist, soll der Unbekannte den Geschädigten auch geschlagen haben. Nachdem sich der Täter entfernt hatte, fiel das mit über 2,3 Promille erheblich alkoholisierte Opfer dadurch auf, dass es auf dem Parkplatz laut herumschrie und in verschiedene Fahrzeuge schaute. Dem 38-Jährigen wurde daher durch die Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt, nachdem sie die Straftat aufgenommen hatten. Der Tatverdächtige aus dem Geschäft wird als ca. 30 Jahre alt, mit langen dunklen Haaren und Zopf beschrieben und trug zur Tatzeit eine lange dunkle Hose und eine Sonnenbrille. Hinweise zu dessen Identität erbittet der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/43443.

Meersburg

Parkscheinautomaten beschädigt

Mindestens zwei Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz "Töbele" hat ein Unbekannter im Laufe des vergangenen Wochenendes beschädigt. Die Geräte wurden mit weißer Farbe beschmiert, hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07532/43443 um sachdienliche Hinweise.

Salem-Buggensegel

Polizeiabsperrung ignoriert und in Unfallstelle gefahren

Weil er eigenen Angaben zufolge sein Kind von der Schule abholen musste, hat ein Pkw-Lenker am vergangenen Mittwoch die polizeilichen Absperrungen an einer Unfallstelle auf der K 7760 ignoriert und ist in den Unfallbereich gefahren. Noch während die Rettungskräfte vor Ort im Einsatz waren (wir berichteten über den Unfall unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6063972 - "Salem, nach Motorradsturz schwer verletzt"), räumte der Mann die zur Sperrung verwendeten Pylonen sowie ein Warnschild beiseite und fuhr zwischen die Einsatzfahrzeuge in die Unfallstelle ein. Hier wurde er von einer Polizeibeamtin, die eigentlich in die Unfallaufnahme eingebunden war, gestoppt. Gegen den Autofahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Nichtbeachtens polizeilicher Weisungen eingeleitet, er muss nun mit einem Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass derartige Absperrungen für alle Verkehrsteilnehmenden gültig, verbindlich und in keinem Fall diskutabel sind. Auch wenn der Grund für eine Sperrung für Unbeteiligte mitunter nicht sofort ersichtlich sein kann, so richtet die Polizei derartige Durchfahrtsverbote stets nur bei begründeter Notwendigkeit und mit entsprechendem Augenmaß ein. Die Anordnung ist rechtlich bindend. Die Missachtung derartiger Absperrungen kann neben einem Bußgeld als Folge für die Verkehrsteilnehmenden auch in höchstem Maße gefährlich sein, zum Beispiel durch landende oder startende Rettungshubschrauber, Gefahren von der Einsatz- bzw. Unfallstelle oder durch technisches Rettungsgerät. Außerdem werden die eingesetzten Rettungskräfte zusätzlichen und völlig unnötigen Risiken ausgesetzt, da sie nach eingerichteter Absperrung von einem gesicherten Einsatzbereich ohne weiteren Verkehr ausgehen und sich darauf verlassen, um ihren eigentlichen Aufgaben nachzugehen.

Die Polizei weist darauf hin, bei Fahrten allgemein stets so ausreichende Zeitreserven einzuplanen, dass auch unvorhergesehene Verzögerungen, zum Beispiel durch Umleitungen oder auch Verkehrskontrollen, dadurch kompensiert werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell