Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Oberteuringen/Meckenbeuren/Tettnang/Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrten

Mehrere Verkehrsteilnehmende, die unter Alkoholeinwirkung im Straßenverkehr unterwegs waren, haben Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Friedrichshafen in der vergangenen Nacht kontrolliert und angezeigt. Kurz vor 18.30 Uhr wurde der 22-jährige Lenker eines Pkw in Oberteuringen mit einem Atemalkoholwert von rund 0,6 Promille festgestellt. Gegen 23.45 Uhr ergab bei Tettnang der Vortest bei einem 24-jährigen Autofahrer einen Wert von annähernd 0,8 Promille. Einen identischen Wert erbrachte der Atemalkoholtest bei einem 27-jährigen Pkw-Lenker kurz vor 1 Uhr in Meckenbeuren. Der 26-jährige Lenker eines Motorrollers in Friedrichshafen war gegen 1.15 Uhr unrühmlicher Spitzenreiter mit einem Vortestwert von knapp 2,3 Promille. Alle Betroffenen mussten im Krankenhaus jeweils eine Blutprobe abgeben. Gegen den 26-jährigen Rollerfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Pkw-Lenker müssen jeweils mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen.

Friedrichshafen

Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 39-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zwischen Hirschlatt und Ailingen zugezogen. Der Radler befuhr gegen 6.30 Uhr den parallel der K 7725 verlaufenden Radweg in Richtung Ailingen, als ihm ein 24-jähriger Radfahrer mittig entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 39-Jährige ganz nach rechts aus, blieb hierbei mit seinem Lenker an einem Buschwerk hängen und stürzte. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht notwendig, am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Überlingen

Streit um Salzbrezel eskaliert

Der Streit um eine kleine Salzbrezel ist am Mittwochabend in der Christophstraße eskaliert und hat mit einer Körperverletzung geendet. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entnahm gegen 21 Uhr ein stark betrunkener 46-Jähriger im Vorbeigehen die Brezel aus einem Schälchen, das auf einem Stehtisch vor dem Eingang einer Gaststätte aufgestellt war. Nachdem der Mann sich wohl bereits zuvor schon einmal im Vorbeilaufen an den Snacks bedient hatte, kam es zunächst zu einem Wortgefecht mit einem 66-Jährigen, der an dem Tisch stand. Im weiteren Verlauf soll der Ältere den Jüngeren dann mit einem Strohbesen aus dem Lokal traktiert, ihn damit zu Boden geschlagen und leicht verletzt haben. Gegen den 66-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Überlingen

Nach Ladendiebstahl Bierflasche geworfen

Renitent hat sich ein Ladendieb am Mittwochvormittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Lippertsreuter Straße gezeigt, nachdem er zwei Bierflaschen eingesteckt und die Kasse ohne zu bezahlen passiert hatte. Nachdem er von einem Angestellten angesprochen wurde, schlug der Unbekannte zunächst mit dem Ellbogen zu, entfernte sich ein Stück und warf dann eine der Bierflaschen in Richtung des Mitarbeiters. Dieser wurde am Arm getroffen und leicht verletzt. Der Täter flüchtete daraufhin. Er wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von dünner Statur beschrieben. Er hatte seine schwarzen langen Haare zu einem Zopf geflochten und trug zur Tatzeit ein dunkles T-Shirt, dunkle Jeans, eine schwarze Basecap und eine Sonnenbrille. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise zum Täter.

Salem

Nach Motorradsturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 38-jähriger Motorradfahrer beim Sturz nach einem missglückten Überholmanöver am Mittwochvormittag auf der K 7760 zwischen Ahausen und Buggensegel zugezogen. Der Zweiradlenker verlor kurz vor 11.30 Uhr die Kontrolle über seine Maschine, nachdem er einen Pkw überholt hatte, stürzte und prallte gegen einen Telefonmasten. Der 38-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber vor Ort war, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad und dem Mast entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro.

Frickingen-Leustetten

Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 26-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Leustetten zugezogen. Die Frau überquerte die Fahrbahn der Landstraße an der Bushaltestelle am Ortsausgang in Richtung Frickingen und wurde dabei vom Dacia einer 48-Jährigen erfasst. Hierdurch stürzte die 26-Jährige und verletzte sich an Armen und Beinen. Sie wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber vor Ort war, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell