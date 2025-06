Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Brand in Garage

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Dienstagabend zum Brand einer Garage in der Schlotterbachgasse ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Kabelbrand zu Flammen in dem Garagengebäude geführt. Trotz des raschen Einschreitens der schnell alarmierten Feuerwehr wurde das Gebäude durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr war zur Brandbekämpfung mit insgesamt fünf Fahrzeugen im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Leutkirchs sind noch nicht abgeschlossen.

Bad Wurzach

Kraftstoff gestohlen

In der Nacht zum Dienstag wurde an einem auf dem Schotterparkplatz in der Zeppelinstraße abgestellten Lastwagen Diesel abgeschlaucht. Die Täter entnahmen aus den beiden Fahrzeugtanks insgesamt rund 450 Liter des Kraftstoffs. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat nun Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet. Hinweise auf die Täter werden unter Tel. 07564/2013 entgegengenommen.

Kisslegg

Unfall auf A96 Höhe Wangen-Nord

Einen Verletzten und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der A 96 bei Wangen-Nord. Der 34-jährige Fahrer eines Lastwagen-Gespanns, der in Richtung München unterwegs war, musste aufgrund einer Reifenpanne auf dem Standstreifen anhalten. Dabei ragte das Heck seines Gespanns teils in die rechte Fahrspur. Ein nachfolgender 34 Jahre alter Autofahrer erkannte diese Gefahr nicht und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen das Eck des Aufliegers. Sein Toyota wurde über die Fahrbahn geschleudert und prallte gegen beide seitliche Leitplanken, bevor es auf den Standstreifen zum Stehen kam. Der Lenker des Pkws erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Schaden am Lkw-Gespann wird ebenfalls auf mehrere 10.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die rechte Fahrbahn war für Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme bis etwa 23.30 Uhr gesperrt.

Ravensburg

Radfahrer nach Zusammenstoß gesucht

Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei E-Bike-Fahrern am Dienstagabend zwischen Oberzell und Bavendorf sucht die Polizei nach einem der Beteiligten. Der Unfall ereignete sich kurz nach 19 Uhr auf Höhe Oberweiler im Bereich einer kleinen Brücke. In einer leichten Kurve prallte ein 39-Jähriger, der in Richtung Oberzell fuhr, mit einem entgegenkommenden Radler zusammen, beide kamen anschließend zu Fall und trugen nach ersten Erkenntnissen diverse Schürfwunden davon. Nach einem kurzen Gespräch gingen beide Radler ihrer Wege. Der 39Jährige zeigte den Unfall im Nachhinein bei der Polizei an, weshalb nun nach dem anderen Unfallbeteiligten gesucht wird. Dieser wird als hellhäutig und augenscheinlich etwa 30 bis 40 Jahre alte beschrieben. Er soll mit einem weißen E-Bike unterwegs gewesen sein und nach dem Unfall eventuell unter Schock gestanden haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Polizei und Ordnungsdienst führen Fahrrad- und E-Scooter-Kontrollen durch

Die Ravensburger Polizei hat am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr zusammen mit dem Ordnungsdienst in der Innenstadt Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Von den insgesamt 48 angehaltenen Radlern und 6 kontrollierten Scooter-Lenkern müssen 19 mit diversen Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen, größtenteils wegen des Missachtens des Durchfahrtsverbots oder des Fahrens in der Fußgängerzone. Die Kontrolle eines Rades ergab, dass dieses als gestohlen gemeldet worden war. Weiter kontrollierten die Polizisten einen 25 Jahre alten Roller-Fahrer, der augenscheinlich unter Rauschgiftwirkung stand. Nachdem ein Vortest nicht durchgeführt werden konnte, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Da er sich zunehmend aggressiv gab und versuchte, die Beamten anzugreifen, fixierten diese den 25-Jährigen mit Handschließen. Er hat sich nun, neben der Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Rauschgifteinfluss, auch wegen des Angriffs auf die Polizisten strafrechtlich zu verantworten.

Vogt

Polizei ermittelt nach Brand

In den Lilienweg sind Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr wegen einer Brandmeldung ausgerückt. In der Wohnung eines Mehrparteienhauses war es aus noch unklarer Ursache zu einer Brandentwicklung gekommen, die glücklicherweise schnell bemerkt wurde. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Während die Wohnung des 24-Jährigen, in der der Feuer ausbrach, nicht mehr bewohnbar war, konnte der Rest der Bewohner nach Beendigung der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen und schließt auch fahrlässige Brandstiftung als Ursache nicht aus.

Bad Waldsee

Garage in Brand gesetzt

Bei Arbeiten mit einem Unkrautbrenner hat ein 44-Jähriger am Dienstagabend versehentlich seine Garage im Rispenweg in Reute in Brand gesetzt. Der Mann flammte mit dem Gerät sein Garagentor ab und zog dabei offenbar auch ein Stromkabel in Mitleidenschaft, das daraufhin Feuer fing. Das Kabel setzte Teile des Garagendachs in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand und deckte dazu auch Teile des Daches ab. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Euro-Betrag.

