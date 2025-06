Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn

FW-PB: Hitzeschlacht beim Leistungsnachweis an der Home Deluxe Arena

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

Paderborn. Ins Schwitzen gerieten rund 400 Feuerwehrleute aus allen Kommunen im Kreis Paderborn am Samstag beim Leistungsnachweis. Ausrichter war die Feuerwehr Paderborn, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert. 56 Staffeln und Gruppen, darunter auch alle Einheiten aus der Stadt Paderborn, stellten ihr feuerwehrtechnisches Wissen und ihre praktischen Fähigkeiten an der Home Deluxe Arena unter Beweis.

Bei den einzelnen Übungsteilen waren neben Neulingen auch alte Hasen wie Rainer Mertens aus dem Löschzug Sande am Start, der sich bereits sich zum 46. Mal den Herausforderungen stellte. Das ist NRW-weit rekordverdächtig. Auch Paderborns Feuerwehrchef Ludger Schmidt war bei den Aktiven dabei. Er nahm mit seinen Kameraden aus dem Delbrücker Stadtteil Bentfeld teil

Der Leistungsnachweis war in diesem Jahr ganz nah am realen Einsatzgeschehen. Gefordert wurden die Staffeln und Gruppen mit einem Löschangriff bei einem Zimmerbrand. Als Wasserentnahmestelle dienten mobile Unterflurhydranten, angefertigt von den Lehrlingen der WestfalenWeser GmbH.

Auf dem Weg zur Brandstelle mussten die Trupps eine Zugangstür öffnen und einen Rauchschutzvorhang setzen. Bei Gruppen wurde der Innenangriff unterstützt durch einen so genannten Fensterimpuls - einer Wasserabgabe mit Vollstrahl gegen die Zimmerdecke. Dadurch kommt es im Raum zu einer Wasserverteilung wie bei einer Sprinkleranlage, und die Temperatur im Bandraum sinkt.

Feuerwehrknoten, die oft lebensrettend sind, mussten beherrscht werden. Da schauten die insgesamt 30 Schiedsrichter beim Leistungsnachweis genau hin. Außerdem galt es, 30 Fragen aus dem Fragenkatalog des Verbandes der Feuerwehren (VdF) möglichst fehlerfrei zu beantworten. Bei der Ersten Hilfe stand die Herz-Lungen-Wiederbelebung im Vordergrund.

Viele Zuschauer verfolgten die Übungen am Stadion und ließen sich bei einer Fahrzeugausstellung der Paderborner Feuerwehr über die modernen Einsatzmittel beeindrucken. Feuerwehrleute informierten über das tägliche Einsatzgeschehen und gaben Tipps zum richtigen Verhalten im Brandfall. Auch an die jüngsten Besucher wurde mit einer Hüpfburg im Feuerwehrdesign gedacht.

Die Besucher nutzen auch die Gelegenheit für einen Besuch in im CDP-Fanshop und für einen Blick in den Innenraum der Arena. Die Feuerwehr freute sich über die Gastfreundschaft der Fußballer und will sich mit einem Spendenbeitrag für die Jugendabteilung erkenntlich zeigen.

Original-Content von: Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn, übermittelt durch news aktuell