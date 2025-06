Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn

FW-PB: Ruhender Pol im Kreisvorstand

Hubert Halsband, Geschäftsführer des Verbandes der Feuerwehren (VdF), wird am Pfingstmontag 60 Jahre alt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Borchen (ots)

Hubert Halsband, amtierender Geschäftsführer des Verbandes der Feuerwehren (VdF) im Kreis Paderborn, wird am Pfingstmontag, 9. Juni, 60 Jahre alt. Der Verband vertritt die Interessen von rund 5.000 Feuerwehrleuten im Kreis Paderborn.

Der Borchener ist seit 1986 Mitglied des Löschzugs Alfen der Freiwilligen Feuerwehr Borchen. Nach seiner Grundausbildung besuchte Halsband zahlreiche Lehrgänge für seinen Einsatz als Gruppen- und Zugführer. Nachdem er über zehn Jahre hinweg das Amt des stellvertretenden Löschzugführers in seinem Heimatort Alfen innehatte, wurde er 2003 zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Borchen gewählt. Dort lag sein Hauptaugenmerk vor allem auf der Aus- und Fortbildung des Feuerwehrnachwuchses. Das Amt des Stellvertreters hatte der Gemeindebrandinspektor bis 2009 inne. 15 Jahre lang war der Jubilar auch Vize-Vorsitzender im Verein der Feuerwehr Borchen.

2006 wurde Hubert Halsband zum Schriftführer beim VdF auf Kreisebene gewählt. Sechs Jahre später wählte ihn die Delegiertenversammlung in den turbulenten Zeiten nach dem überraschenden Rücktritt seines Vorgängers zum Geschäftsführer. Dieses Amt hat er bis heute inne. Er koordiniert dabei die gesamte Verbandsarbeit und alle auf Kreisebene anfallenden Veranstaltung. Durch seine ruhige, ausgeglichene Art gilt Halsband als ruhender Pol im Kreisvorstand. Hohes Lob zollt ihm dafür Elmar Keuter, sein langjähriger Wegbegleiter an der Verbandsspitze und heutiger Ehrenkreisbrandmeister: "So einen Geschäftsführer muss man als Vorsitzender haben, dann läuft es".

2013 wurde der Jubilar mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet. 2022 wurde Halsband für 35-jährige aktive Tätigkeit in der Feuerwehr das Feuerwehrehrenzeichen des Landes NRW in Gold zuteil. 2024 erfüllte er beim Leistungsnachweis der Feuerwehren zum 35. Mal die Bedingungen für das Leistungsabzeichen und trägt seitdem das Leistungsabzeichen in Gold mit der Jahreszahl 35. Natürlich koordiniert er auch diesem Jahr wie gewohnt die Vorbereitungen für diese Großveranstaltung, die am 14. Juni an der Home-Deluxe-Arena in Paderborn ausgetragen wird.

Neben seinen vielfältigen Tätigkeiten für die Feuerwehr ist Hubert Halsband auch in vielen anderen Vereinen seiner Heimatgemeinde aktiv. So gehörte er 1977 zu den Gründungsmitgliedern des Spielmannszuges Alfen. 1984 trat er auch in die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Alfen ein. Außerdem gehört Halsband seit vielen Jahren zu den fleißigsten Blutspendern beim Deutschen Roten Kreuz in der Gemeinde Borchen.

Sperrfrist: Samstag, 7. Juni 2025

Original-Content von: Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn, übermittelt durch news aktuell