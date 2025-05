Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn

FW-PB: Feuerwehren aus dem Kreis Paderborn treffen sich zum Verbandstag im Paderborner Stadtteil Schloß Neuhaus

Ausrichter ist die Feuerwehr Paderborn, die ihr 150-jähriges Bestehen feiert

Kreis Paderborn (ots)

Am Samstag, 10. Mai, zieht der Verband der Feuerwehren (VdF) im Kreis Paderborn bei seiner Verbandsversammlung eine Bilanz des vergangenen Jahres. Der Verband vertritt die Interessen von rund 5.000 Feuerwehrangehörigen. Neben 3.215 aktiven ehrenamtlichen Feuerwehrleuten sorgen rund 450 berufliche Kräfte der Feuerwehr Paderborn, beim Amt für Bevölkerungsschutz beim Kreis Paderborn, beim Defence Fire and Rescue Service auf dem Truppenübungsplatz und bei der Flughafenfeuerwehr auf dem Airport Paderborn/Lippstadt für die Sicherheit der Menschen in den zehn Kommunen des Kreises.

Bei der Delegiertenversammlung, zu der Kreisbrandmeister Stephan Reckhaus, zugleich Vorsitzender des Verbandes, und Geschäftsführer Hubert Halsband eingeladen haben, geht es neben Wahlen und Ehrungen auch um die Rolle der Feuerwehren bei der Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes und beim Neuaufbau des Bevölkerungsschutzes. Ausrichter des Verbandstages, der am Samstag um 14.30 Uhr in der Schlosshalle im Stadtteil Schloß Neuhaus eröffnet wird, ist in diesem Jahr die Feuerwehr Paderborn, die am Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen feiert.

Im Anschluss an die interne Versammlung treten die Mitglieder der Feuerwehren zusammen mit den Ehrengästen um 17.30 Uhr im Schlossgarten an. Gemeinsam wird dann im Rahmen einer Kranzniederlegung an der Schlosswache der Verstorbenen gedacht, bevor ab 18 Uhr das Jubiläum der Feuerwehr Paderborn mit dem feierlichen "Großen Zapfenstreich" vor dem historischen Marstall gewürdigt wird. Für den musikalischen Rahmen des Zapfenstreichs sorgen der Spielmannszug und der Musikzug der Feuerwehr Paderborn. Interessierte Besucherinnen und Besucher sind ab 17 Uhr zur Teilnahme und zum gemütlichen Ausklang des Abends im Schlossgarten willkommen.

Am Sonntag, 11.Mai, folgt nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Neuhäuser Pfarrkirche St. Heinrich und Kunigunde der Festakt zum 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Paderborn mit geladenen Gästen in der Schlosshalle. Parallel hierzu beginnt um 11 Uhr vor der Kulisse des historischen Schlosses im Schlossgarten der Familientag des Löschzuges Schloß Neuhaus, der in diesem Jahr sein 125-jährigen Bestehens.

Die Ehrenamtlichen haben hierzu ein buntes Potpourri aus Mitmachaktionen für Groß und Klein und verschiedenen Vorführungen vorbereitet. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, THW, verschiedene Hilfsorganisationen und die Bundeswehr gewähren mit einer umfangreichen Ausstellung und Infoständen einen Einblick in ihre Arbeit.

Original-Content von: Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn, übermittelt durch news aktuell