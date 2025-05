Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn

FW-PB: Mehr als 3.200 Feuerwehrleute stehen im Kreis Paderborn bereit

VdF-Kreisverband zieht Jahresbilanz und gratuliert der Feuerwehr Paderborn zum 150-jährigen Bestehen

Paderborn

Rund 250 Delegierte und Gäste der Verbandsversammlung des Verbandes der Feuerwehr (VdF) im Kreis Paderborn gratulierten am Samstagnachmittag in der Schlosshalle im Neuhäuser Schlossgarten der Feuerwehr Paderborn zu 150-jährigen Bestehen.

Zufrieden zeigt sich Kreisbrandmeister Stephan Reckhaus, der in Personalunion auch das Amt für Bevölkerungsschutz beim Kreis Paderborn leitet, mit seinen Stellvertretern Tobias Rupprecht und Bernd Lüke mit dem ersten Jahr ihrer gemeinsamen Amtszeit. Zahlreiche Projekte seien in den vergangenen Monaten erfolgreich gestartet worden. Der Verbandstag, so Reckhaus, soll Anstoß sein für frische Ideen, neue Wege und den Mut, auch Bewährtes zu hinterfragen.

Wenn im Kreis Paderborn Hilfe benötigt wird, stehen bei den zehn Feuerwehren (Stand 1. Januar) 3.215 Feuerwehrleute im Ehrenamt bereit. Dazu kommen rund 450 berufliche Kräfte bei der Feuerwehr Paderborn und dem Amt für Bevölkerungsschutz beim Kreis Paderborn. Zahlenmäßig liegt die Feuerwehr Delbrück mit 668 ehrenamtlichen Kräften knapp vor der Paderborner Wehr mit 617 Ehrenamtlichen. Mit 86 Feuerwehrleuten trägt die Feuerwehr Bad Lippspringe zahlenmäßig die rote Laterne.

Den Jugendfeuerwehren gehören kreisweit 629 Mitglieder an, davon sind 130 weiblich. Die drei Kinderfeuerwehren in Altenbeken, Lichtenau und Paderborn für die Altersgruppe sechs bis 10 Jahre haben 75 Mitglieder, etliche Kinder stehen auf der Warteliste. In den sechs musiktreibenden Einheiten (zwei Spielmanns- und vier Musikzüge) musizieren 319 Musikerinnen und Musiker.

Bei der Flughafenfeuerwehr in Büren-Ahden ist für 42 Angehörigen die Zahl der Brand- und Notfalleinsätze sowie der Alarme durch Brandmeldeanlagen deutlich zurückgegangen. Dagegen ist die Zahl der Unterstützungen für mobilitätseingeschränkte Passagiere sprunghaft angestiegen. Beim Defence Fire and Rescue Service, der für den Truppenübungsplatz Senne und die militärischen Liegenschaften zuständig ist, hat eine neue Fahrzeuggeneration Einzug gehalten. Den Anfang machten zwei neue Wildfire Fighting Vehicles auf Unimog-Basis.

Bezirksbrandmeister Elmar Keuter mahnte bei den Bürgern mehr Respekt und Wertschätzung für den Einsatz der Hilfskräfte an. Paderborns Bürgermeister Michael Dreier zeigte sich "dankbar, dass es eine so leistungsstarke Feuerwehr in Paderborn gibt. Landrat Christoph Rüther bedauerte, dass sich immer weniger Menschen finden, die für ihre Mitmenschen eintreten. Worte des Dankes fand auch der Paderborner Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann.

Mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold wurde Jürgen Menke (Feuerwehr Büren) ausgezeichnet. Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber erhielten Michael Beivers (Feuerwehr Paderborn), Kai Fischer (Feuerwehr Büren), Johannes Grothoff und Klaus Ringkamp (beide Feuerwehr Delbrück). Mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze wurden Mike Gausemeier (Feuerwehr Delbrück) sowie Manfred Albrecht und Gerhard Wigge (alle Feuerwehr Paderborn) ausgezeichnet.

Die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille (für Nicht-Feuerwehrangehörige) wurde Paderborns Bürgermeister Michael Dreier (Paderborn) und Gerhard Meiwes, Vorsitzender des Förderkreises Feuerwehrhaus Delbrück-Westenholz, verliehen. Die Ehrungen nahmen Bezirksbrandmeister Elmar Keuter, Kreisbrandmeister Stephan Reckhaus und Verbandsgeschäftsführer Hubert Halsband vor.

Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn