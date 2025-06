FW-PB: 400 Feuerwehrleute gehen beim Leistungsnachweis an der Home Deluxe-Arena an den Start

Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn

Der Leistungsnachweis der Feuerwehren, an der jährlich auf Einladung des Verbandes der Feuerwehren (VdF) mehrere hundert Feuerwehrleute aus allen Feuerwehren im Kreis Paderborn teilnehmen findet am Samstag, 14. Juni, ab 8 Uhr an der Home Deluxe-Arena in Paderborn, Wilfried-Finke Allee 1, statt. Ausrichter ist die Feuerwehr Paderborn, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert.

Unter den kritischen Augen von rund 30 Schiedsrichtern und Oberschiedsrichter Matthias Abt werden ab 8 Uhr rund 55 Gruppen und Staffeln mit insgesamt etwa 400 Feuerwehrleuten ab 8 Uhr ihr feuerwehrtechnisches Wissen und ihre praktischen Fähigkeiten in verschiedenen praxisbezogenen Übungen am Stadion unter Beweis stellen. Feuerwehren aus dem gesamten Kreis Paderborn und die Einheiten der Feuerwehr Paderborn sind Einheiten aus allen Stadtteilen am Start. Auch das Amt für Bevölkerungsschutz beim Kreis Paderborn nimmt mit einem eigenen Team teil.

Besucher sind willkommen. Die Feuerwehr Paderborn stellt moderne Einsatzfahrzeuge aus. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut. Außerdem gibt's Speisen vom Grill, Pizza aus dem Ofen und Getränke sowie leckeres Eis am Eisstand. Der SCP-Fanshop ist ganztägig geöffnet, und das SCP-Maskottchen Holly ist für die jungen Fans den ganzen Nachmittag präsent. Parkplätze für Pkw und Fahrräder stehen ausreichend zur Verfügung. Der Padersprinter hält direkt an der Arena.

Der Leistungsnachweis ist in diesem Jahr ganz nah am realen Einsatzgeschehen. Gefordert werden die Staffeln und Gruppen mit einem Löschangriff wie bei einem Zimmerbrand. Als Wasserentnahmestelle dient ein Unterflurhydrant. Auf dem Weg zur Brandstelle müssen die Trupps eine Zugangstür öffnen und einen Rauchschutzvorhang setzen. Bei Gruppen wird der Innenangriff unterstützt durch einen so genannten Fensterimpuls. Darunter verstehen Feuerwehrleute eine Wasserabgabe mit Vollstrahl gegen die Zimmerdecke. Dadurch kommt es im Raum zu einer Wasserverteilung ähnlich wie bei einer Sprinkleranlage, und die Temperatur im Bandraum sinkt.

Die Trupps tragen beim Löschangriff Atemschutzgeräte (der Übung geschuldet allerdings ohne Atemschutzmaske). Für die Übung haben die Einheiten jeweils sechs Minuten Zeit. Die Übung wurde von der Feuerwehrschule Paderborn ausgearbeitet.

Feuerwehrknoten, die oft auch lebensrettend sind, müssen ebenfalls beherrscht werden. Dabei schauen die Schiedsrichter besonders genau hin. Außerdem gilt es 30 Fragen aus dem Fragenkatalog des VdF möglichst fehlerfrei zu beantworten. Bei der Ersten Hilfe steht die Herz-Lungen-Wiederbelebung im Vordergrund. Da gibt es viel zu sehen für die Besucher.

Die Abnahme des Leistungsnachweises ist ein fester Bestandteil im Jahreskalender der Feuerwehren, sagt VdF-Geschäftsführer Hubert Halsband, der seit Jahren für den organisatorischen Rahmen verantwortlich zeichnet und selbst die Bedingungen des Leistungsabzeichens bereits 35-mal erfüllt hat. Von 18 bis über 60 Jahre sind alle Altersstufen vertreten. Hauptbrandmeister Rainer Mertens aus dem Paderborner Stadtteil Sande stellt sich zum 46. Mal den Herausforderungen. Das ist NRW-weit rekordverdächtig.

