Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Autoaufbruch gescheitert

Offenbar ohne Beute ist ein Autodieb ausgegangen, der in der Nacht zum Montag einen geparkten Pkw in der Straße "Am Schussendamm" aufbrechen wollte. Der Täter entfernte die Gummidichtung des Beifahrerfensters, konnte dadurch aber nicht ins Innere des Wagens gelangen. Der entstandene Schaden für den Besitzer des Fahrzeugs dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Horgenzell

Einbruch in Supermarkt

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde in einen Supermarkt in der Straße "Am Tobel" eingebrochen. Der Täter stieg über das Dach in die Filiale ein und entfernte dazu Teile der Ziegel und der Dämmung. Im Markt brach er eine Tür auf. Er stahl letztlich eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Schlier

Exhibitionist an Badesee - Polizei ermittelt

Um Hinweise bittet die Polizei, nachdem am Rößlerweiher eine Frau am vergangenen Mittwoch belästigt worden ist. Die Frau hielt sich zwischen 16.30 und 17.30 am Weiher auf, als sich ein Mann einige Meter neben sie setze und sich auszog. Während er sexuelle Handlungen an sich durchführte, filmte er die Frau augenscheinlich. Die 29-Jährige entfernte sich daraufhin und verständigte Hilfe. Der Mann wird als 40 bis 50 Jahre alt und rund 170 bis 175 cm groß beschrieben. Er soll von südländischem Aussehen gewesen sein und dunkelbraune kurze Haare mit grauen Strähnen gehabt haben. Er habe außerdem eine schlanke bis kräftige Statur und auffallend braune Flecken auf den Zähnen und den Zahnzwischenräumen gehabt. Zudem habe er einen Dreitagebart getragen. Er war mit einem schwarzen Mountainbike mit gelber Aufschrift unterwegs. Die Polizei prüft nun Zusammenhänge zu ähnlichen Taten am Rößlerweiher im letzten Jahr und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise auf den Täter.

Bad Wurzach

Bauwagen beschädigt

Vandalen haben zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag einen Bauwagen, der sich am Waldrand zwischen Stubers und Jägers befindet, beschädigt. Die Täter brachen die Deichsel des Wagens ab und demolierten die Tür. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 an das Polizeirevier Leutkirch erbeten.

Wangen

Blaulichteinsatz nach Gasaustritt

Mit vier Fahrzeugen war die Feuerwehr am Montagmorgen in Hiltensweiler im Einsatz. Ein Anwohner hatte bei Baumschnittarbeiten gegen 9.45 Uhr einen Gastank angesägt, sodass Propan ausströmte. Den Wehrleuten gelang es, dass Leck schnell abzudichten und das Gelände zu belüften. Ein Sachverständiger überprüfte den Vorratstank im Anschluss und gab Entwarnung.

Isny

Kasse an Automat aufgebrochen

Bei seiner Tat gestört worden ist ein unbekannter Täter am frühen Sonntag bei einem Aufbruch im Stadtgebiet. Der als etwa 1,80 cm groß und dunkel gekleidet beschriebene Täter brach gegen 1.30 Uhr im General-Moser-Weg eine Kasse an einem Kaugummiautomaten mit brachialer Gewalt auf, als er von einer Anwohnerin gestört wurde. Daraufhin ergriff er die Flucht. Der Polizeiposten Isny ermittelt nun in der Sache, Hinweise auf den Flüchtigen werden unter Tel. 07562/97655-0 erbeten.

Argenbühl

Unfallbeteiligter gesucht

Nach dem Fahrer eines weißen Fahrzeugs mit Wangener Zulassung sucht aktuell das Polizeirevier Wangen. Der Wagen war am Montagabend kurz vor 19 Uhr an der Einmündung Dorenwaid auf die B12 an einem Verkehrsunfall beteiligt. Eine 27 Jahre alte Skoda-Lenkerin, die von Dorenwaid kommend auf die Bundesstraße auffahren wollte, fuhr im Einmündungsbereich dem weißen Wagen auf. Während die Unfallverursacherin ausstieg, fuhr der Lenker des gesuchten Fahrzeugs weiter. Es ist davon auszugehen, dass er den Zusammenstoß nicht bemerkt hat. Er wird gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell