Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Dieb bricht in Gebetsraum ein

Auf Bares abgesehen hatte es ein bislang unbekannter Dieb, der am Montagmorgen in einem Gebetsraum in der Geiselhartstraße Spendenkassen aufgebrochen hat. Einen fest in der Wand verankerten Tresor sowie eine aufgestellte Kasse nahm der Unbekannte mit in das Untergeschoss und brach den Tresor dort gewaltsam auf. Die Höhe des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die im Zeitraum zwischen 5 Uhr und 10 Uhr Verdächtiges im Bereich des Gebetsraums wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Gammertingen

Ausweichmanöver führt zu Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11.30 Uhr in der Hechinger Straße entstanden. Laut eigenen Angaben eines 65-jährigen VW-Fahrers, der in stadtauswärtiger Richtung unterwegs war, soll ihm ein dunkler Pkw in der Fahrbahnmitte entgegengekommen sein. Der 65-Jährige wich aus und prallte gegen einen abgestellten Skoda. Dieser wurde durch den wuchtigen Aufprall mehrere Meter verschoben. Der 65-Jährige blieb unverletzt. Da der bislang unbekannte Lenker des dunklen Pkw seine Fahrt nach dem Unfall fortsetzte, ermittelt der Polizeiposten Gammertingen wegen Unfallflucht und sucht unter Tel. 07574/921687 Zeugen.

Sigmaringendorf

Gegen Garagenwand geprallt - Senior bleibt unverletzt

Auf über 20.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Unfall am Montag kurz vor 17 Uhr in einem Wohngebiet entstanden ist. Ein 79-jähriger Pkw-Lenker drückte beim Einparken in eine Garage aus noch unklarer Ursache das Gaspedal durch und durchbrach die Gargagenrückwand. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an, um die Garage abzustützen. Der Senior wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt, sein Wagen wurde jedoch erheblich beschädigt.

Ostrach

Unbekannter streift Linienbus und sucht das Weite

Der bislang unbekannte Lenker eines silbernen VW Golf hat am Montag gegen 12 Uhr in der Hohenzollernstraße im Vorbeifahren einen Linienbus gestreift. Der Bus stand zum Unfallzeitpunkt in einer Haltebucht. Der Unbekannte streifte den Omnibus hinten links und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Sachschaden am Linienbus wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Hinweise zum Unfallverursacher, der Zeugenangaben zufolge einen lichten Haarkranz hatte, nehmen die Ermittler des Polizeireviers Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Ostrach

Zwei Verletzte bei Unfall

Ein Verkehrsunfall auf der L 286 hat am Montag kurz vor 17 Uhr zwei Verletzte gefordert. Ein 20 Jahre alter Opel-Fahrer bog von Jettkofen kommend nach links auf die Landesstraße in Richtung Ostrach ab. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten VW einer 47-Jährigen, die in Richtung Krauchenwies unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 20-Jährige schwer, die 47-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 20-Jährigen in eine Klinik, die 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 20.000 Euro beziffert. Die Freiwillige Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen am Unfallort eingesetzt. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme bis kurz nach 19 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell