POL-LG: ++ Lüneburg - Kontrolle in der Innenstadt - Durchsuchung bei mutmaßlichem Betäubungsmittelhändler ++ Körperliche Auseinandersetzung - Mehrere Personen leichtverletzt ++ Falscher Polizeibeamter ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg - Scheibe mit der Hand eingeschlagen - Verursacher verletzt

Am 27.05.25 kam es gegen kurz nach 19:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Dammstraße. Ein alkoholisierter 15-Jähriger schlug vermutlich aus Wut gegen die Glasscheibe einer Eingangstür, sodass diese beschädigt und der junge Mann verletzt wurde. Er wurde durch einen Rettungswagen behandelt. Es entstand Sachschaden von gut 500 Euro.

Lüneburg - Diverse Straftaten aufgedeckt - Fahrer geht nun zu Fuß

Am 27.05.25 gegen 20:15 Uhr fiel einem Streifenwagen ein Pkw Mercedes auf, welcher beim Abbiegen eine Sperrfläche überfuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 43-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und der kontrollierte Pkw nicht zugelassen war. Weiter passten die Kennzeichen nicht zu dem Pkw. Die Weiterfahrt wurde dem 43-Jährigen untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Kontrolle in der Innenstadt - Durchsuchung bei mutmaßlichem Betäubungsmittelhändler

Bereits in der vergangenen Woche, am 22.05.25, kontrollierten zivile Polizeibeamte einen 17-jährigen Jugendlichen in der Ilmenaustraße. Bei der Kontrolle wurden unter anderem eine nicht geringe Menge Marihuana, Kokain, Ecstasy und mehrere hundert Euro Bargeld aufgefunden. Dadurch erhärtete sich der Verdacht, dass der junge Mann mit Betäubungsmitteln handelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Lüneburg wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift des Jugendlichen erlassen. Dort wurden unter anderem weitere Mengen Marihuana und Haschisch im Kilogrammbereich aufgefunden. Nach Beendigung der Durchsuchung wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Eltern gegeben. Die Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Vorfahrt eines Radfahrers missachtet

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 27.05.25 gegen 08:30 Uhr in der Dahlenburger Landstraße. Ein 51-jähriger Fahrer eines Transporters beabsichtigte von der Spangenbergstraße in die Dahlenburger Landstraße zu fahren. Hierbei missachtete er einen von links kommenden 18-jährigen Radfahrer. Dieser wurde bei der Kollision leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 150 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Körperliche Auseinandersetzung - Mehrere Personen leichtverletzt

Am 27.05.2025 gegen 16:15 Uhr erschienen zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren bei einem Wohnhaus in der Lüneburger Straße. Dort kam es zunächst zu einer verbalen und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei Männern im Alter von 19 und 47 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 18 und 41 Jahren. Es kam zu leichten Verletzungen bei den betroffenen Personen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfallflucht am Mittag

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte am 27.05.2025 gegen 12:30 Uhr einen braunen Skoda Superb an der Fahrertür. Der Skoda stand zu dem Zeitpunkt in einer Parkbucht in der Gartenstraße. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Mann

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Mann kam es am 27.05.2025 gegen 13:15 Uhr in der Billungstraße. Eine 73-Jährige befuhr mit einem Opel Corsa die Billungstraße in Richtung Altenmedingen und überholte einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Mazda, dessen 33 Jahre alter Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Landkreis Uelzen - Falscher Polizeibeamter - Seniorin übergibt Goldbarren

Erneut ist eine Seniorin aus dem Landkreis Uelzen von Betrügern angerufen worden. Über mehrere Tage wurde der Kontakt zwischen dem falschen Polizeibeamten und der Seniorin gehalten. Unter dem Vorwand einen Kinderpornografie- sowie Drogenring zu zerschlagen, wurde die Seniorin aufgefordert ein Vermögen im Wert von einigen zehntausend Euro zu übergeben. Dieses solle mit Goldbarren geschehen. Am 23.05.2025 übergab sie die Goldbarren an ihrer Haustür an einen derzeit unbekannten Mann. Nachdem die Betrüger noch die Herausgabe von weiteren Vermögenswerten forderten, vertraute sich die Seniorin einem Angehörigen an, welcher anschließend die Polizei alarmierten. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suhlendorf - Alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall

Am 28.05.2025 gegen 07:30 Uhr kam ein 53 Jahre alter Mann mit einem Mercedes-Vito von der Fahrbahn der Bundesstraße 71, zwischen der Ortschaft Rassau und der Ortschaft Schlieckau, ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum und überschlug sich mehrfach. Der 53-Jährige verletzte sich leicht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von etwas über zwei Promille. Diverse im Fahrzeug befindliche Werkzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Uelzen - Hinweise nach Unfallfluchten gesucht

Vermutlich im Rahmen eines Parkvorgangs touchierte im Verlaufe 27.05.2025 ein unbekanntes Fahrzeug einen Audi A6, welcher in der Südstraße auf einem Parkplatz abgestellt wurde. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Am selbigen Tag wurde auch am Hammersteinparkplatz ein PKW beschädigt. An dem weißen Hyundai i20 entstand Sachschaden am Außenspiegel der Beifahrerseite. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

