Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vögelsen/Lüneburg - Angebliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens entwendeten EC-Karte ++ Suhlendorf - Kollision im Gegenverkehr - Zwei Leichtverletzte ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 27.05.2025

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung am Bahnhof

Am 26.05.25 gegen 11:00 Uhr kam es im Bereich der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Aus bislang ungeklärter Ursache attackierte eine 73-Jähriger einen 53-Jährigen mit einem bisher unbekannten Gegenstand und schlug in Richtung des Kopfes. Der 53-Jährige konnte die Schläge abwehren und wurde im Bereich der Arme verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Senior wurde eingeleitet.

Lüneburg - Parfümdieb erwischt

Am 26.05.25 gegen 11:20 Uhr kam es in einem Geschäft in der Straße Große Bäckerstraße zu einem Ladendiebstahl. Ein 49 Jahre alter Mann entwendete vermutlich gemeinsam mit einer weiteren Person mehrere hochwertige Parfüms im Wert von über 1000 Euro. Beide Verließen das Geschäft und flüchteten. Der 49-Jährige konnte im Rahmen einer sofortigen Fahndung angetroffen und das Diebesgut bei ihm aufgefunden werden.

Vögelsen/Lüneburg - Angebliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens entwendeten EC-Karte

Am 26.05.25 gegen 15:15 Uhr gaben sich zwei Männer an einer Haustür in der Straße Am Deichfeld in Vögelsen als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Diese täuschten vor, die Telefonanlage überprüfen zu müssen. In der Folge wurde ein Anschlusskabel aus einer Buchse gezogen. Für die Zahlung einer angeblichen Gebühr händigte die 86-jährige Bewohnerin ihre EC-Karte aus. Die beiden Männer verließen mit dieser dann die Wohnung.

Circa eine halbe Stunde zuvor kam es bereits in der Wiesenstraße in Lüneburg zu einem ähnlichen Vorfall. Hier gaben sich zwei Männer als Mitarbeiter eines Glasfaserunternehmens aus und verlangten ebenso Geld für ein notwendiges Kabel. Unter einem Vorwand verließen die Männer das Wohnhaus mit der EC-Karte des 79-jährigen Bewohners.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Vermutlich in der Nacht vom 26.05. auf den 27.05.25 kam es in der Straße Beim Holzberg zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Fensterscheibe mit einem Pflasterstein eingeschlagen und in der Folge die Räumlichkeiten betreten. Das genaue Diebesgut ist bisher noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Junger Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 26.05.25 wurde gegen 17:00 Uhr in der Loger Landstraße durch Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein 22-Jähriger wurde mit seinem Pkw Opel kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von THC stand, die bestätigte ein Urintest. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen

Suhlendorf - Kollision im Gegenverkehr - Zwei Leichtverletzte

Am 25.05.25 gegen 15:00 Uhr kam es auf der Bevensener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die Bevensener Straße in Richtung B71. In Suhlendorf beabsichtigte er nach links in den Drawehner Ring abzubiegen und missachtete einen entgegenkommenden 48-Jährigen mit seinem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, sodass ein Sachschaden von gut 10.000 Euro entstand und beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Zudem wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell