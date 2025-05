Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 23.-25.05.2025++

Stadt und Landkreis Lüneburg:

Gestürzte Radfahrerin Am Freitagabend kam es im Bereich des Kurparks zu einem Fahrradsturz. Eine 18-jährige Lüneburgerin stürzte hier und verletzte sich am Kopf. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sie Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab einen Wert von knapp 2 %o. Sie wurde zur Behandlung ins Städtische Klinikum verbracht, wo ihr dann zugleich eine Blutprobe abgenommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen sie eingeleitet.

Diebstahl aus geparktem Pkw

In der Bahnhofstraße kam es am Samstagmorgen zu einem Einbruch in einen Pkw. Ein unbekannter Täter brach hierzu zunächst das Helmfach eines abgestellten Kleinkraftrades auf und entnahm den Helm. Mit diesem schlug er anschließend die Beifahrerscheibe des Pkw ein. Was genau gestohlen wurde ist noch nicht bekannt.

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen Auf der K 28 zwischen Scharnebeck und Lentenau kam es Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-jährige Frau aus Bleckede übersah hier bei Einfahren aus einer Einmündung kurz vor Lentenau einen Pkw, der aus Richtung Lentenau kam und kollidierte mit diesem. Die 57-jährige Fahrerin aus Scharnebeck und die Fahrerin des verursachenden Fahrzeuges wurden hierbei leicht verletzt, der Beifahrer des einbiegenden Pkw wurde schwer verletzt.

Kontrollen Innenstadt

Am Samstag kontrollierte die Polizei schwerpunktmäßig den Bereich Am Berge durch zivil gekleidete Beamte. Es wurden diverse Personen kontrolliert und es wurden mehrere Strafanzeigen nach dem Betäubungsmittel- und dem Waffengesetz eingeleitet. Im letzteren Fall handelte es sich um das Mitführen eines verbotenen Messers.

Stadt und Landkreis Uelzen:

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten - Uelzen Am Freitag, gegen 15 Uhr, mussten mehrere Pkw auf der L270 verkehrsbedingt halten. Dies übersah ein 22-jähriger und fuhr auf den Pkw eines 19-jährigen auf. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall auf den Pkw eines 72-jährigen aufgeschoben. Der 22-jährige und der 19-jährige werden bei dem Unfall schwer verletzt. Insgesamt entsteht ein Sachschaden etwa im höheren fünfstelligen Bereich.

Körperverletzungen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03:30 Uhr, kommt es in der Gudesstraße in Uelzen vor einer Lokalität zu einer Streitigkeit zwischen drei Männern im Alter von 25, 28 und 29 Jahren. Im Verlauf schlagen der 28-jährige und der 29-jährige auf den 25-jährigen ein. Dieser wehrt sich ebenfalls mit Schlägen. Es kommt ein 61-jähriger hinzu und tritt den 29-jährigen. Alle Beteiligten erwartet nun ein Strafverfahren.

Ebenfalls zu einer Körperverletzung kommt es am frühen Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, in einer Lokalität in der Bahnhofstraße in Bad Bevensen. Hierbei schlägt ein 36-jähriger einem 33-jährigen mehrfach gegen den Kopf. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Missbrauch von Notrufen - Wrestedt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wählt ein 43-Jähriger vielfach den Notruf, obwohl keine Gefahrenlage vorliegt, und blockiert damit regelmäßig die Notrufleitung. Trotz mehrfacher Aufforderung wiederholt er dies auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen.

Landkreis Lüchow-Dannenberg:

Woltersdorf - Landwirt fährt unerlaubt mit seinem Trecker Am Samstagnachmittag wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Landwirtes festgestellt, dass dieser seinen Trecker führte, obwohl dieser bereits seit einem Jahr nicht mehr zugelassen war. Trotzdem befestigte der Landwirt die alten Kennzeichen an dem Fahrzeug. So bestand kein Versicherungsschutz mehr und zusätzlich wurde eine Anzeige wegen Urkundenfälschung gefertigt. Die Fahrt durfte ebenfalls nicht fortgesetzt werden.

Lüchow - Kinderfahrrad während Fußballspiel geklaut Während am Samstagnachmittag ein Fußballspiel zweier Jugendmannschaften auf dem Sportplatz im Lüchower Schulviertel stattfand, wurde ein Kinderfahrrad von unbekannten entwendet. Die Täter konnten im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden.

