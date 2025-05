POL-LG: ++ Adendorf - Schwerer Raub auf Verkaufsstand - Täter ermittelt und festgenommen - Weitere Ermittlungen dauern an ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Adendorf - Schwerer Raub auf Verkaufsstand - Täter ermittelt und festgenommen

Am 22.05.25 gegen kurz vor 12:00 Uhr kam es an einem Verkaufsstand in der Straße Kirchweg zu einem schweren Raub. Eine zunächst unbekannte maskierte Person forderte von der Verkäuferin des Standes unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Geldes. Der Täter erbeutete eine geringe Menge Bargeld und flüchtete mit einem Fahrrad. Hierbei wurde er durch einige Zeugen beobachtet. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung und weiterer Ermittlungen konnte der mutmaßliche Täter noch am selben Tag identifiziert werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Lüneburg wurde ein entsprechender Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Der bereits häufiger polizeilich in Erscheinung getretene 30-jährige Beschuldigte konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und in der Folge festgenommen werden. Derzeit wird geprüft, ob der 30-Jährige auch mit weiteren gleichgelagerten Raubstraftaten aus den vergangenen Wochen in Verbindung steht. Am heutigen Vormittag wird der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

