Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Mechtersen - Einbruch in Werkstatt - Werkzeuge entwendet ++ Bergen (Dumme) - Auseinandersetzung endet mit Verletzungen ++ Uelzen - Betrüger am Telefon - mehrere Tausend Euro Schaden ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 21.05.2025

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung Am Sande - Platzverweise erteilt

Am 20.05.25 gegen 12:30 Uhr kam es auf dem Gehweg in der Straße Am Sande zu Streitigkeiten und in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei 47 Jahre alte Männer gerieten dort in einen Konflikt, sodass einer der Beiden oberflächliche Verletzungen aufwies. Da beide Personen gegenüber der Polizei sehr aggressiv und unkooperativ auftraten, erhielten sie für den restlichen Tag einen Platzverweis.

Bleckede - Brennende Grasböschung - Hinweise

Zu einem Flächenbrand einer Grasböschung am Straßenrand kam es am 20.05.25 gegen 16:30 Uhr an der Kreisstraße 5 (Am Rotdorn). Die Grasböschung geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - Mann mit Spraydosen erwischt - Sachbeschädigungen an Straßenlaternen

Am 20.05.25 gegen 21:00 Uhr beschmierte ein zunächst Unbekannter im Innenstadtbereich von Lüneburg mehrere Straßenlaternen mit Farbe. Dies wurde durch Zeugen beobachtet und die Polizei informiert. Der 36 Jahre alte Verursacher wurde im Rahmen einer Fahndung mit entsprechenden Farbdosen festgestellt. Dieser erhielt einen Platzverweis. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Autofahrer kollidiert mit Radfahrer

Am 20.05.25 gegen 15:45 Uhr kam es auf der Straße Auf der Hude zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Fahrer eines Pkw VW beabsichtigte von einem Parkplatz auf die Straße aufzufahren. Hierbei missachtete er einen von rechts kommenden 15-jährigen Radfahrer, welcher daraufhin mit der Beifahrerseite des Pkw kollidierte. Der Jugendliche wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von gut 4000 Euro.

Mechtersen - Einbruch in Werkstatt - Werkzeuge entwendet

Vermutlich in der Nacht vom 20.05. auf den 21.05.25 brachen Unbekannte in eine Werkstatt in der Straße Im Dorfe ein. Aus dieser erlangten die Unbekannten zum Teil hochwertige Elektrowerkzeuge. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Auseinandersetzung endet mit Verletzungen

Am 21.05.2025 gegen 00:00 Uhr kam es in der Breite Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen und einem 18-Jährigen. Dabei wurde der 18-Jährige am Kopf verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem Verletzten ergab einen Wert von etwas über 1,5 Promille. Eine medizinische Versorgung wurde abgelehnt.

Uelzen

Uelzen - Nach Auseinandersetzung Pfefferspray eingesetzt

Am 20.05.2025 gegen 12:00 Uhr kam es in der Bernhard-Nigebur-Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem derzeit unbekannten Mann und einem Jugendlichen. Im Zuge der Auseinandersetzung setzte der Mann Pfefferspray ein, verletzte den Jugendlichen leicht und flüchtete fußläufig. Der Mann trug schwarze Kleidung und wurde auf Anfang 20 Jahre alt geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzt - Hinweise zu Radfahrer gesucht

Am 20.05.2025 gegen 21:30 Uhr befuhr ein 22 Jahre alter Mann mit einem E-Scooter den Meyerholzweg. Bei der dortigen Unterführung musste er einem Radfahrer ausweichen und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Radfahrer hielt nicht an und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei stellte bei dem 22-Jährigen eine Alkoholisierung von 1,48 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Betrüger am Telefon - mehrere Tausend Euro Schaden

Die Polizei registrierte am 19.05.2025 einige Fälle von betrügerischen Anrufen in Uelzen. Die meisten der kontaktierten Seniorinnen und Senioren erkannten die Betrugsmasche und beendeten das Telefonat. Bei einer 92 Jahre alten Uelzenerin konnten die Betrüger durch das Vortäuschen einer Gefahrenlage mehrere Tausend Euro Bargeld erbeuten, welches kurz zuvor von einer Bank abgeholt wurde. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen!

Auch am 20.05.2025 wurden ähnlich gelagerte Anrufe in Uelzen festgestellt. Weitere Geldübergaben sind der Polizei bislang nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

