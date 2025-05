Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Adendorf - Einbruch in Tankstelle - Hinweise ++ Uelzen - Reifen von Pkw entwendet - Hinweise ++ Wrestedt - Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - drei Schwerverletzte ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 20.05.2025

Lüneburg

Hohnstorf (Elbe) - Seniorin im Supermarkt bestohlen

Am 19.05.25 befand sich eine 81-Jährige in einem Supermarkt in der Straße Am Sportzentrum. Während ihres Einkaufes entwendeten Unbekannte die Geldbörse aus der Einkaufstasche der Seniorin. Es entstand Sachschaden von gut 120 Euro.

Lüneburg - Altpapiercontainer brennt

Gegen 08:00 Uhr geriet am 20.05.2025 ein Altpapiercontainer in dem Düvelsbrooker Weg in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Adendorf - Einbruch in Tankstelle - Hinweise

In der Nacht zum 20.05.25 gegen 00:50 Uhr brachen Unbekannte gewaltsam die Eingangstür zu einer Tankstelle im Bültenweg auf. Aus dieser wurden unter anderem Zigaretten entwendet. Gemäß Videoaufzeichnungen flüchteten die Unbekannten auf Fahrrädern in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter Einfluss führt zum Verkehrsunfall

In der Nacht zum 20.05.25 kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Willy-Brandt-Straße. Ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw Renault befuhr die Willy-Brandt-Straße und kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkohol- und Kokaineinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,7 Promille. Weiter hatte der 29-Jährige überhaupt keine Fahrerlaubnis.

Amelinghausen - Vorhängeschlösser von Lagerhallen zerstört

Unbekannte zerstörten im Zeitraum vom Nachmittag des 19.05.2025 bis zum frühen Morgen des 20.05.2025 die Vorhängerschlösser der Lagerhallen eines Grundstücks in der Oldendorfer Straße. Ob die Hallen betreten wurden ist bislang nicht bekannt. Die zerstörten Vorhängeschlösser verblieben vor Ort und wurden von der Polizei sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Körperverletzung nach Wurf von Feuerwerkskörpern - Polizei sucht Zeugen

Am 18.05.25 gegen 15:00 Uhr kam es am Rande eines Fußballspiels in der Göttiener Straße zu einem Wurf von mutmaßlichen Feuerwerkskörpern in Richtung des Spielfeldes. Die entzündeten pyrotechnischen Gegenstände detonierten in Höhe des Ohres eines 27-Jährigen, sodass dieser Schmerzen erlitt. Die unbekannten Verursacher flüchteten.

Hinweise, insbesondere zu den unbekannten Personen, nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Reifen von Pkw entwendet - Hinweise

Zwischen dem 16.05. und dem 19.05.25 entwendeten Unbekannte die Reifen eines Fahrzeuges, welcher sich auf einem Firmengelände in der Hansestraße befand. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Vorführwagen. Es entstand Sachschaden von gut 5000 Euro, da auch das Auto bei dem Diebstahl beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Oetzen - Diebstahl von Firmengrundstück - Zeugen gesucht

Vermutlich in der Nacht vom 18.05. auf den 19.05.25 gelangten Unbekannte gewaltsam auf ein Grundstück einer Firma in der Bahnhofstraße. Auf dem Gelände wurden zwei Container gewaltsam geöffnet und diverse Ersatzteile für Landmaschinen entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Wrestedt - Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - drei Schwerverletzte

Am 19.05.25 kam es gegen kurz vor 14:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 14 / Am Sportzentrum. Eine 28-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr den Kreuzungsbereich ohne auf eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 38-Jährige mit ihrem Pkw VW zu achten. Dort kam es zum Zusammenstoß, sodass beide Fahrerinnen und eine weitere Beifahrerin schwer verletzt wurden. Neben dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Uelzen - Ermittlungen nach Unfallflucht

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Sachverhalt am 13.05.2025. Gegen 13:30 Uhr touchierte eine derzeit unbekannte Person mit einem Einkaufswagen einen schwarzen VW Golf. Dieser war auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bernhard-Nigebur-Straße abgestellt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Scheiben eingeworfen

Insgesamt neun Scheibenelemente eines Nebengebäudes der Veranstaltungshalle in der Eschemannstraße wurden im Zeitraum vom 19.05.2025, 17:00 Uhr, bis zum Morgen des 20.05.2025 von Unbekannten mit Steinen beworfen und beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

