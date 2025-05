Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dannenberg - Alkohol bereits im Laden verzehrt - Platzverweis ++ Uelzen - Radfahrer entfernt sich nach Kollision mit Auto ++ Lüdersburg - Brand eines Feuerwehrfahrzeuges ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 22.05.2025

Lüneburg

Lüneburg - Pedelec entwendet - Hinweise

Am 21.05.25 zwischen 15:00 und 16:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Pedelec der Marke Varun von einem Fahrradständer in der Haagestraße. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Artlenburg - Brennender Schilf - Kinder vor Ort festgestellt

Am 21.05.25 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Brand von circa 50 Quadratmetern Schilf im Bereich des Schiffsanlegers in der Deichstraße. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Entzündet wurde das Schilf vermutlich durch zwei Kinder, welche vor Ort angetroffen wurden. Beide wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Es entstand geringer Sachschaden.

Nahrendorf - Brand einer Sauna im Garten

Am 21.05.25 gegen 21:25 Uhr kam es in der Straße Süschendorf zum Brand einer Sauna in einem Gartenhaus. Die zuvor genutzte Sauna geriet aus ungeklärter Ursache in Brand, sodass die Feuerwehr alarmiert wurde. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg - Verletzter Radfahrer im Krankenhaus verstorben

Seinen schweren Verletzungen erlag ein 26-jähriger Radfahrer am vergangenen Wochenende in einem Krankenhaus. Wie berichtet (siehe Pressemitteilung vom 06.05.25) war es in den Morgenstunden des 06.05. in der Von-Dassel-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 26 Jahre alte Radfahrer beabsichtigte von der Von-Dassel-Straße nach links auf die Straße Am Kreideberg einzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem VW Caddy und erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann in ein Klinikum, wo er am vergangenen Wochenende verstarb.

Lüdersburg - Brand eines Feuerwehrfahrzeuges

Am 22.05.25 gegen kurz vor 06:00 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über eine Rauchentwicklung im Gerätehaus der Feuerwehr im Friedhofsweg. Beim Öffnen der Tore, wurde festgestellt, dass ein Löschfahrzeug brannte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Das Löschfahrzeug wurde erheblich beschädigt, sodass Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Alkohol bereits im Laden verzehrt - Platzverweis

Am 21.05.25 gegen 12:30 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Lüneburger Straße. Ein 28-Jähriger passierte den Kassenbereich mit Alkoholflaschen, ohne diese zu bezahlen. Zudem konsumierte er das entwendete Gut unverzüglich. Der 28-Jährige erhielt ein Hausverbot und einen Platzverweis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Gusborn - Verletzter Motorroller-Fahrer verstorben

Seinen schweren Verletzungen erlag ein 22-jähriger Motorrollerfahrer vor zwei Tagen in einem Krankenhaus. Wie in der Pressemitteilung vom 13.05.25 berichtet, kam es am 12.05.25 gegen 21:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in einem Kurvenbereich auf der Kreisstraße 29. Zwischen den Ortschaften Groß Gusborn und Siemen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem 22-jährigen Motorrollerfahrer und einem 19-jährigen Motorradfahrer, sodass beide schwer verletzt wurden. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Dienstag verstarb.

Dannenberg - Brand eines Blühstreifens - Hinweise

Am 21.05.25 gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Brand eines Blühstreifens im Bereich eines Ackers im Ortsteil Gümse. Aus bislang ungeklärter Ursache breitete sich ein Feuer auf gut 600 Quadratmetern aus. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am 15.05.25 zwischen 07:50 und 16:00 Uhr kam es auf dem Hammerstein Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter Pkw Mercedes wurde im oben genannten Zeitraum touchiert, sodass ein Schaden mit weißem Lackabrieb entstand. Möglicherweise steht ein neben dem Mercedes geparkter weißer Pkw mit lila Stickern am Fahrzeugheck mit dem Unfall in Verbindung.

Hinweise, insbesondere zu dem Fahrzeug, nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Radfahrer entfernt sich nach Kollision mit Auto - Zeugen gesucht

Am 16.05.25 kam es gegen kurz vor 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Haferkamp. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Fahrrades wurde durch einen Pkw Skoda Fabia touchiert, da dieser ihm die Vorfahrt genommen hatte. Es kam auch zu einem kurzen Kontakt beider Fahrer, wobei sich der Radfahrer in der Folge vom Unfallort entfernte. Am Pkw entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt - Kollison zweier Pkw im Kreuzungsbereich

Am 21.05.25 gegen 19:30 Uhr kam es auf der Raiffeisenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr die Raiffeisenstraße. Aus der Droher Straße beabsichtigte eine 45-jährige Fahrerin eines Pkw VW auf die Raiffeisenstraße zu fahren und missachtete die Vorfahrt der anderen Dame, sodass es zur Kollision kam. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 23.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell