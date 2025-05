Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Hitzacker (Elbe) - Zeugen und Opfer zu Körperverletzung aus November 2024 gesucht ++ Bad Bevensen - Geldbörse beim Einkaufen entwendet ++ Lüneburg - Ladendetektiv erwischt Parfümdieb ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 23.05.2025

Lüneburg

Lüneburg - Ladendetektiv erwischt Parfümdieb

Am 22.05.25 gegen 16:40 Uhr kam es in einem Ladengeschäft in der Straße Große Bäckerstraße zu einem Diebstahl. Ein 69-Jähriger entfernte mehrere Sicherungen an Parfüms und steckte sich diese in seine Tasche. Hierbei wurde er vom Ladendetektiv beobachtet und nach Verlassen des Geschäftes angesprochen. Im Rahmen einer Durchsuchung des Beschuldigten konnte weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden. Der Wert lag bei knapp 500 Euro.

Lüneburg - Kinderfahrrad von Baugerüst geworfen - Verursacher an Eltern übergeben

Am 22.05.25 gegen 15:45 Uhr wurde von einer Zeugin beobachtet, wie drei Jungs ein Kinderfahrrad von einem Baustellengerüst in der Straße Am Wasserturm warfen. Die drei Verursacher im Alter von 10,11 und 12 Jahren konnten vor Ort angetroffen werden. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Kinderfahrrad, welches nicht angeschlossen war. Die drei Jungs wurden ihren Eltern übergeben. Der Eigentümer zu dem erheblich beschädigten silbernen Kinderfahrrad der Marke Pegasus ist aktuell noch unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Oldendorf (Luhe) - Aufmerksamer Zeuge folgt Pkw mit Fahrauffälligkeiten - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am 22.05.25 gegen 21:45 Uhr wird der Polizei ein Pkw Audi im Bereich der Bundesstraße 209 gemeldet, welcher erhebliche Fahrauffälligkeiten aufwies. Eine Kontrolle des Fahrzeuges erfolgte schließlich in der Dorfstraße in Oldendorf (Luhe). Der 34-jährige Fahrer wies einen Atemalkoholwert von mehr als 1,3 Promille auf. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Lüneburg - Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 22.05.25 gegen 12:50 Uhr in der Reichenbachstraße Ecke Im Wendischen Dorfe. Eine 30-jährige Radfahrerin befuhr die Reichenbachstraße in Richtung Gartenstraße. Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr die Reichenbachstraße in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Einmündung Im Wendischen Dorfe kam es zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand geringer Sachschaden.

Lüneburg - Pkw nach Unfallflucht gesucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 22.05.25 gegen 17:25 Uhr im Wacholderweg. Ein 47-jähriger Fahrer eines Lkw bog mit diesem von der Helmholtzstraße nach links in den Wacholderweg ab. Dort kam ein Pkw, vermutlich eine Mercedes E-Klasse, ohne zu bremsen entgegen, sodass der Lkw-Fahrer ausweichen musste. Dabei kollidierte der Lkw mit einer Straßenlaterne. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Diebstahl aus Supermarkt

Am 22.05.25 gegen 20:30 Uhr kam es in einem Supermarkt im Develangring zu einem Ladendiebstahl. Ein 29-Jähriger betrat den Markt, trotz Hausverbot. Er entwendete drei Flaschen Alkohol und passierte den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Bei seinem Diebstahl führte der Mann einen Hammer mit sich. Entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hitzacker (Elbe) - Zeugen und Opfer zu Körperverletzung aus November 2024 gesucht

Im Rahmen von Ermittlungen wurde der Polizei Lüchow vor kurzem bekannt, dass es am Freitag, 01.11.2024, in der Drawehnertorstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer älteren Dame gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine ältere Dame gegen 21:30 Uhr durch einen Jugendlichen in ein Gebüsch geschubst worden sein. Zudem habe der Jugendliche nach ihrem Hund getreten. Die Polizei stellte den 16-Jährigen Verursacher kurz danach im Rahmen der Fahndung zu einem anderen Körperverletzungsdelikt fest.

Nun sucht die Polizei nach der älteren Dame oder weiteren Zeugen, die den Vorfall gegebenenfalls beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0.

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung zwischen Nachbarn

Am 22.05.25 gegen 14:15 Uhr kam es in einem Hausflur in der Straße Hohe Luft zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Nachbarn. Zwei 55 und 63 Jahre alte Männer gerieten in einen Streit, bei welchem sich gegenseitig ins Gesicht geschlagen wurde. Die Polizei konnte die Verursacher voneinander trennen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bad Bevensen - Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Am 22.05.25 zwischen 13:15 und 13:40 Uhr befand sich eine 72-Jährige in einem Supermarkt in der Medinger Straße. Diese hatte ihre Geldbörse in ihrer Handtasche, welche sich am Arm befand. Im Rahmen des Einkaufes entwendeten Unbekannte die Geldbörse aus der getragenen Handtasche, sodass Sachschaden von mehr als 200 Euro entstand.

