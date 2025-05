Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Himmelfahrt/Vatertag 2025" - Friedlich feiern - sicher ankommen - Polizei ist präsent in der Region ++

Lüneburg (ots)

Jedes Jahr zu Christi Himmelfahrt ziehen unzählige Menschen mit Bollerwagen oder Fahrrädern durch die Region, um Vatertag zu feiern. Bei den feucht-fröhlichen Touren kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Gewalttaten und Alkoholmissbrauch. Die Polizei setzt auch in diesem Jahr an den beliebten Ausflugszielen wieder auf starke Präsenz.

Dabei appellieren wir an alle Feiernden: Genießen Sie den Tag, aber behalten Sie Maß und Rücksichtnahme.

Alkohol auf dem Fahrrad - riskant und strafbar

Gerade an Himmelfahrt sind viele Menschen aus der Region mit dem Fahrrad oder Pedelec unterwegs - ein Ausflug an der frischen Luft gehört für viele einfach dazu. Dabei gilt: Wer feiert, sollte trotzdem einen klaren Kopf behalten - vor allem, wenn es danach wieder auf den Sattel geht. Schon ab 0,3 Promille kann es kritisch werden, wenn unsicheres Fahrverhalten auffällt - zum Beispiel in Form von Schlangenlinien. Ab 1,6 Promille gilt die absolute Fahruntüchtigkeit - unabhängig davon, ob man noch sicher zu fahren glaubt. Das ist kein Bagatelldelikt, sondern eine Straftat.

Besonders wichtig für alle, die einen Führerschein besitzen: Wer betrunken Rad fährt, riskiert im schlimmsten Fall den Entzug der Fahrerlaubnis.

Unser Tipp: Steigen Sie im Zweifel lieber ab und schieben - oder nutzen Sie Bus, Bahn oder ein Taxi. So kommt man sicher wieder nach Hause.

Die Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen wünscht Allen einen entspannten Himmelfahrtstag und eine sichere Heimkehr. Feiern Sie verantwortungsvoll, achten Sie aufeinander und genießen Sie den Tag mit Umsicht.

