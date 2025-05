Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat gesprengt

Greiz (ots)

Greiz OT Moschwitz. Am Sonntag, dem 18.05.2025, gegen 01:45 Uhr, wurde im Bereich eines Kreisverkehrs in der Buckestraße ein Zigarettenautomat durch bislang unbekannte Täter durch pyrotechnische Erzeugnisse stark beschädigt, sodass ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand. Anschließend wurden aus dem Automaten Zigaretten in unbekannter Menge entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen sind derzeit nicht vorhanden. Zeugenhinweise werden unter Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 entgegengenommen. (Bezugsnummer: 0126695/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell