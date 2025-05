LPI-G: Versuchter Pkw-Diebstahl

Gera (ots) - Gera. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (18.05.2025), gegen 02:05 Uhr, kam es vor einer Lokalität in der Heinrichstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet eine Personengruppe auf dem Gehweg in verbale Streitigkeiten mit zwei bislang unbekannten Männern. Einer der Unbekannten beleidigte einen 19-jährigen Mann und warf anschließend mit einer Bierflasche in ...

mehr