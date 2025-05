Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährliche Körperverletzung vor Lokal

Gera (ots)

Gera. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (18.05.2025), gegen 02:05 Uhr, kam es vor einer Lokalität in der Heinrichstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet eine Personengruppe auf dem Gehweg in verbale Streitigkeiten mit zwei bislang unbekannten Männern. Einer der Unbekannten beleidigte einen 19-jährigen Mann und warf anschließend mit einer Bierflasche in Richtung eines weiteren 43-jährigen Mannes. Dieser wurde am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde. Beide bislang unbekannten Tatverdächtige entfernten sich im Anschluss fußläufig vom Ereignisort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 bei der Polizei in Gera zu melden. (Bezugsnummer: 0126844/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell