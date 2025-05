LPI-G: Bandendiebstahl aus Solarpark - Polizei ermittelt

Altenburger Land (ots) - Gößnitz: Am 17.05.2025 kam es gegen 16:20 Uhr in der Walter-Rabold-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 21-jährige Audi-Fahrer hielt mit seinem Pkw am Straßenrand. Ein 46-Jähriger mit seinem Pedelec bemerkte dies nicht und fuhr auf den Pkw auf. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall und musste zur Behandlung ins Klinikum verbracht werden. Während ...

mehr