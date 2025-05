LPI-G: Trunkenheit am Steuer

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 17.05.2025 stellten Beamte der PI Altenburger Land in der Leipziger Straße einen Pkw Opel fest, an dessen Steuer ein 15-jähriger saß und Fahrübungen durchführte. Dieser konnte schon aufgrund seines Alters nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis sein. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die 40-jährige Mutter des Jungen als Fahrzeughalterin davon wusste und dies zuließ. Gegen beide wurde ein entsprechendes ...

mehr