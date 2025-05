LPI-G: Betrunken mit dem Rad unterwegs

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 16.05.2025 kam es gegen 20:30 Uhr in einem Hinterhof in der Paditzer Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung die schließlich eskalierte und dabei ein 45-Jähriger einen Stuhl nach einem 23-Jährigen warf. Dieser boxte daraufhin den 45-Jährigen ins Gesicht. Letzterer musste aufgrund der erlittenen Verletzung zur Behandlung ins Klinikum. Ein Strafverfahren wurde ...

