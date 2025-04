Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brandstiftung an Schule

Am Freitag nahm die Polizei zwei verdächtige Jugendliche an einer Schule in Ulm vorläufig fest.

Ulm (ots)

Vergangene Woche kam es am Dienstag (15.04.2025), Mittwoch (16.04.2025) und Donnerstag (17.04.2025) wiederholt zu Brandstiftungen an einer Schule in der Karl-Schefold-Straße in Ulm. In den drei Fällen wurden Mülltonnen angezündet. Es entstand Sachschaden. Bei einem der Brände entstand auch an der Fassade sowie dem Dach einer Sporthalle erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Ulm rückte wiederholt aus und löschte die Brände. Am Freitag (18.04.2025) gelang es der Polizei Ulm zwei Tatverdächtige an der Schule anzutreffen und vorläufig festzunehmen. Bei einem der beiden soll es sich um einen ehemaligen Schüler der Schule handeln. Die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren stehen zudem im Verdacht, neben den Bränden auch durch Graffiti Sachbeschädigungen an der Schule verursacht zu haben. Die Beschuldigten räumten die Taten ein. Der Gesamtschaden durch Brände und Graffiti wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ulm nahm die weiteren Ermittlungen auf. Die Ermittlungen werden in diesem Fall von Mitarbeitenden des "Haus des Jugendrechts" geführt. Beide Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Hintergrundinformation:

Das Haus des Jugendrechts nahm seine Arbeit im Januar 2020 auf und ist für die Bearbeitung von Straftaten, die von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden im Stadtgebiet Ulm und Umgebung begangen wurden, zuständig. Unter einem Dach vereint arbeiten Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe in Strafverfahren behördenübergreifend vertrauensvoll zusammen. Sie verfolgen dabei u.a. die Ziele, Jugendkriminalität wirksam zu bekämpfen, die Jugendstrafrechtspflege durch Verkürzung der Verfahrensdauer weiter zu entwickeln und schneller und abgestimmter auf delinquentes Verhalten zu reagieren und dadurch zugleich den Opferschutz zu stärken. Weitergehende Informationen über das Haus des Jugendrechts finden Sie unter: https://haus-des-jugendrechts-ulm.de.

