Am Dienstag stieß ein Autofahrer bei Blaubeuren gegen eine Schranke und verursachte Sachschaden.

Um 10.15 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem Renault Kleinbus in der Marktstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach links auf die B28 in Richtung Tunnel ab. Wegen einer Baustelle war dieser gesperrt. Da er wohl unachtsam war prallte er gegen die Tunnelschranke. Der Polizeiposten Blaubeuren hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden an der Schranke wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens am Renault beträgt etwa 2.000 Euro.

