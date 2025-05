LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs

Altenburger Land (ots) - Meuselwitz: Am 16.05.2025 unterzogen Beamte der PI Altenburger Land gegen 21:00 Uhr einen Radfahrer in der Luckaer Straße einer Kontrolle. Der 58-Jährige stand dabei erheblich unter Alkoholeinfluss und ein durchgeführter Test ergab dann auch einen Wert von 2,80 Promille. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

