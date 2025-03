FW Mainz: Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer Straßenbahn endet glimpflich

Mainz (ots) - Am Donnerstag, 13. März 2025, findet in Rheinland-Pfalz, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen der gemeinsame Warntag statt. Auch in Mainz werden an diesem Tag Sirenen und Warnmeldungen ausgelöst, um die Warnsysteme zu testen und die Bevölkerung für den Ernstfall zu sensibilisieren. Ablauf: 10:00 Uhr: Warnung - Sirenen in Mainz werden ausgelöst. ...

