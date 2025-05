Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Freie Plätze für Pedelec-Training

Bergisch Gladbach (ots)

Pedelecs und E-Bikes werden immer beliebter bei uns im Rheinisch-Bergischen Kreis. Gleichzeitig passieren aber jedes Jahr viele Verkehrsunfälle mit Pedelecs und E-Bikes, in denen sich Menschen teils schwere Verletzungen zuziehen.

Deshalb unterstützt die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises auch die nächsten speziellen Kurse für den richtigen Umgang mit Pedelecs. Die Kurse richten sich an Anfänger und Fortgeschrittene, aber auch ganz besonders an die Zielgruppe der Seniorinnen und Senioren. Eine große Gefahr lauert darin, dass häufig die Fahrgeschwindigkeiten von Pedelecs unterschätzt werden.

Zusammen mit der Radfahrschule des ADFC RheinBerg-Oberberg, der Verkehrswacht und der Infrastruktur- und Projektgesellschaft Bergisch Gladbach mbH bieten wir drei zweitägige Kurse für jeweils bis zu zwölf Interessierte an.

Am 23.06. und 24.06.2025 von 15:00 bis 17:30 Uhr. Am 14.07. und 15.07.2025 von 10:00 bis 12:30 Uhr. Am 17.09. bis 18.09.2025 von 15:00 bis 17:30 Uhr.

Die Kurse finden auf dem Gelände der ehemaligen Firma Zanders in Bergisch Gladbach statt. Wer ein eigenes, verkehrssicheres Pedelec besitzt, darf es gerne mitbringen. Wer nicht im Besitz eines Pedelecs ist, kann sich eines über die Radstation Bergisch Gladbach leihen.

Für die Pedelec-Kurse können Sie sich verbindlich per E-Mail unter info@ip-gl.de anmelden. Geben Sie dazu bitte ihren Namen und Ihre Adresse an. Pro Person wird eine Kaution in Höhe von 25 Euro fällig. Diese erhalten Sie nach erfolgreicher Absolvierung des Kurses in voller Höhe zurück. (bw)

